Son dakika: Marmara'da korkutan deprem... İstanbul'da da hissedildi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23:53'te merkez üssü Marmara Denizi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinin 8 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 11.18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

BAKAN YERLİKAYA: TAKİP EDİYORUZ

Deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında 4.1 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VALİSİ GÜL:

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DEPREMDEN SONRA UZMANLARDAN İLK YORUM

PROF. DR. TÜYSÜZ: ANORMAL DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL

Prof. Dr. Okan Tüysüz: Çınarcık çukurcuğunun ortasında İstanbul depremi ile ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Bu depremle ilgili panik durumu söz konusu değil. Yakın çevrede hissedilir. Çınarcık ile Adalar arasında gözüküyor. Büyük depremi beklediğimiz Adalar’ın önünden geçen fayla ilişkisiz gözüküyor. Yalova-Çınarcık 199 depremi ile büyük depremi atlatmıştır. Bu bölgede depremleri olduğu aralık 11 km derinlikte olması. Anormal durum söz konusu değil. Deprem hatırlatıcıdır, bir gün büyük depremle karşılaşacağız ama zamanını söylemek söz konusu değil. Bu fayın bulunduğu yer Marmara’nın orta kesiminde. Küçük faylardan birisi olabilir. İstanbul üzerinde etkili olacak ana fayla ilgili değil.

PROF. DR. ERSOY: TETİKLEYİCİ OLMAYABİLİR

Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Geçen olan depremlerden farklı bir yer. Güney Marmara'da olan depremler Gemlik Körfezi'ndeydi. Bizim beklediğimiz büyük İstanbul depremiyle ilgili olmadığını söylemiştik. Bu deprem Çınarcık Çukuru'nda. Bu bölgedeki depremler bizim için kritik. Kırılmaya aday yer Kuzey Anadolu Fayı boyunca 7'den büyük deprem bekliyoruz. Bu uçlarda deprem olunca tedirgin oluyoruz. Bu tür depremler bir şeyin tetikleyicisi olmayabilir. Ama büyük bir deprem yaşandığı takdirde tetikleyicisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu sadece o bölgenin canlı olduğunun göstergesidir. 4 büyüklüğünde 27 bin deprem olması gerekir ki 7 büyüklüğünde bir depremin enerjisini alsın. Hazır olmamız gerekiyor.