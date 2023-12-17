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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a gidiyor

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Macaristan#Viktor Orban
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristana gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2023 20:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle, 'Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı'na katılmak üzere yarın Macaristan'a gidecek.

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İletişim Başkanlığı tarafından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Sayın Viktor Orban'ın davetine icabetle, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle 18 Aralık 2023 tarihinde Macaristan'a resmi ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macaristan Başbakanının başkanlıklarında Budapeşte'de düzenlenecek Konsey Toplantısı'yla, stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Macaristan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülmektedir. Konsey Toplantısı vesilesiyle, ahdi zemini güçlendirmeye matuf muhtelif anlaşmaların imzalanması ve Türkiye-Macaristan Kültür Yılı’nın açılış töreninin gerçekleştirilmesi de planlanmaktadır." denildi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Macaristan#Viktor Orban

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