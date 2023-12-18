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Son dakika haberi... Gümüşhane'de 4.3 büyüklüğünde deprem

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Son dakika haberi... Gümüşhanede 4.3 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2023 01:24

Son dakika haberi... Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01:15'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan, 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti. 

Depremin 15.03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

 

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