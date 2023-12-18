Son dakika haberi... Gümüşhane'de 4.3 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01:15'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan, 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti.

Depremin 15.03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.