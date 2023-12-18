Son dakika haberi... Gümüşhane'de 4.3 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01:15'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan, 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti.
Depremin 15.03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 17, 2023
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Kelkit (Gümüşhane)
Tarih:2023-12-18
Saat:01:15:50 TSİ
Enlem:39.93083 N
Boylam:39.3175 E
Derinlik:15.03 km
Detay:https://t.co/hfFp0YTRID@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi