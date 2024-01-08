Son dakika: Malatya Pütürge'de 4.4 büyüklüğünde deprem

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AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pütürge olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bölgede an itibari ile olumsuz bir durum olmadığını belirtirken, 'Malatya Pütürge’de 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir.' dedi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı deprem sonrası bölgeden son durumu aktarırken, 'Öncelikle geçmiş olsun diliyorum. Depremde herhangi olumsuzluk bildirilmedi. Vatandaşlara ağır hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

'ARTÇI OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR'

Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise deprem bölgesindeki faylara dikkat çekerken, 'Bölge deprem bölgesi Çok sayıda deprem olması normal. Bu depremlerin bir kısmı artı olsa da bir kısmı değil. Bu fay Doğu Anadolu fayına yakın, artçı olarak değerlendirilebilir. 4.4 büyüklüğündeki depremin ağır hasar yoksa yıkım yapmaz. Ağır hasarlı binalara girmemek gerekiyor.' dedi.