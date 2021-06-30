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AA
Haber Giriş: 30.06.2021 - 21:34 | Son Güncelleme:

Son dakika! Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na ilişkin yasa teklifi Meclis'ten geçti

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Son dakika! Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na ilişkin yasa teklifi Meclis'ten geçti

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Teklife göre, Türk Ticaret Kanunu ile özel hukuk hükümlerine tabi, başlangıç sermayesi 1 milyar 200 milyon lira olan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE AŞ) kurulacak. MKE AŞ'nin yönetimi, denetimi, görev, yetki ve sorumlulukları düzenlenecek. Şirketin ilgili olduğu bakanlık, Milli Savunma Bakanlığı olacak.

MKE AŞ, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü alınarak hazırlanacak esas sözleşmesinin imzalanmasının ardından yapılacak tescil ve ilan ile faaliyete geçecek.

Şirketin sermayesinin tamamı Hazine'ye ait olacak ancak mülkiyet hakkı ile kar payı hakkına halel gelmemek ve pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali haklar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda kalmak kaydıyla Hazine'nin şirketteki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından kullanılacak.

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