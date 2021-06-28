Son dakika: MKE hakkındaki kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

İşte CNN TÜRK muhabiri Ahmet Türkeş'in aktardıkları...

11 maddelik bir kanun teklifiydi MKE kurumunun anonim şirketine dönüştürülmesini içerek teklif, geçtiğimiz hafta görüşülmeye başlanmıştı. 11 madde de bugün Milli Savunma Bakanlığı Komisyonu'nda TBMM'de kabul edildi.

Tabi şunu da söylememiz gerekiyor; bu teklife ilişkin muhalefet cephesinden özelleştiriliyor veya özelleştirilebilir başlıklı eleştiriler geliyordu. Bu eleştirilere yönelik hem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar hem hükümetteki farklı bakanlar hem de kurum bu iddiaları yalanlamıştı. Bugün de aslında bu eleştirilerin tamamen önüne geçmek için bir adım atıldı. AK Parti Kırıkkale milletvekili Ramazan Can, muhalefetin özelleştirileceği iddialarına yanıt olarak 'Asıl şu anda özelleştirme kapsamında, biz aksine özelleştirme kapsamından çıkarıyoruz. Hazineye bağlıyoruz' demişti. Bu kapsamda satılamayacak ibareleri eklendi.

Bugün görüşülmeye başlayan 8. madde MKE'nin devri veya başka tasarruflar yoluyla yerli ve yabancı tüzel kişilere devredilemeyeceğine dair madde eklendi. Şirkete ait iştirakler olarak değişti. Bundan sonra teklif Meclis Genel Kurulu'na aktarılacak, burada da yasalaşmasını bekliyoruz.

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