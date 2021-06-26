Makine Kimya’ya ‘satılamaz’ kaydı

Meclis Milli Savunma Komisyonu’nda görüşmeleri süren teklifin ilk imza sahibi AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Hürriyet’e, “Özelleştirme gibi bir düşüncemiz olsaydı teklifi o şekilde getirirdik, niye böyle yapalım? Teklifin muafiyetler maddesinde, Özelleştirme Kanunu’ndan muaf olduğu zaten yazılı. Ancak, varsa hâlâ bir tereddüt, bunu da ortadan kaldırmak için teklife bir önergeyle, şirketin hisselerinin devredilip satılamayacağı ifadesini de ekleyeceğiz. Böylece zaten teklif metninde yer alan şirket hisselerinin satışa konu edilemeyeceğine ilişkin hükmü iyice perçinlemiş olacağız” dedi.

Ramazan Can

MKEK’DE ÇIRAK OLARAK ÇALIŞTIM

Can, komisyonda muhalefetin özelleştirme eleştirilerini yanıtlarken de, dedesi ve babasının MKEK’de çalışıp emekli olduğunu, kendisinin de 1984 yılında ortaokulu bitirdikten sonra, sınavla kurumun çırak okuluna torna tesviyeci olarak girip çalıştığını, çalışırken de Hukuk Fakültesi’ni bitirip avukat olduğunu anlattı. Can, “Özelleştirme anlamında aynı hassasiyeti paylaşıyorum sizinle. Ben Kırıkkale milletvekiliyim, Kırıkkale’ye gidiyorum geliyorum. Demin de söyledim, Makina ve Kimya’nın ekmeğini yedik. Birinci imza sahibi olur muyum Allah aşkına? O tezgâhlar arasında dirseğini çürütmüş bir kardeşinizim” diye konuştu.

TEDİRGİN GÖNÜLLERE SU SERPİLSİN

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk de, tedirgin gönüllere su serpilmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu: “Burada sadece bir statü değişikliği var, bir satma kesinlikle söz konusu değil. Bugün bu noktada bu karar verilmişse, bu bir statü değişikliğini tarif eder, bunun başka bir anlamı olmayacaktır. Ama işçi, memur arkadaşlarımıza da şu bilgiyi söylüyorum, imzalayacağımız bir önergeyle teklifin içine Makine Kimya Kurumu’nun özelleştirme kapsamında olmadığı, özelleştirme usulünde derc edileceğini ifade etmek istiyorum.”

Halil Öztürk

HAZİNE VE MALİYE’NİN KOORDİNASYONU İÇİN

MKEK teklifinde önergeyle bir değişiklik yapıldı. Sermayesinin tamamı Hazine’ye ait olacak şirketin yönetimine ilişkin Savunma Bakanlığı’nın yetkisine yeni çerçeve çizildi. Bu yetkiye ilişkin teklifteki, “Ancak, Hazine’nin şirketteki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Bakanlık tarafından kullanılır” hükmüne, “mülkiyet hakkı ile kâr payı hakkına halel gelmemek ve pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali haklar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda kalmak kaydıyla” ifadesi eklendi. Buna gerekçe olarak da, yeni kurulacak MKE AŞ’de mali konulardaki kararların, sermayedar konumda olan Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordinasyon içinde alınmasının amaçlandığı vurgulandı.

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