Son dakika... Kur Korumalı Vadeli TL Mevduatı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açıkladığımız program amacına ulaşmıştır

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

Komisyonda ve Genel Kurul'da yaklaşık 2 ay süren maratonun ardından kabul edilen 2022 bütçesinin ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte çok çalıştığınızı biliyorum. Milletimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için daha çok çalışacağımız bir döneme giriyoruz.

SİNSİ TUZAKLAR KURULDU

Türkiye 10 yıllık dönemde aklınıza gelecek her yol ve yöntemle sınandı. Seçimleri etkilemek için akıl ve ahlak dışı yöntemler devreye sokuldu. Terör örgütleri harekete geçirildi. Askeri darbe ile milli irade çiğnenmek istendi. Güya terörle mücadele için güney sınırlarımıza yığınak yapanlar biz devreye girince bu kez de terör örgütlerinin hamiliğine büründü. Ekonomimize yönelik alenen tehditler savruldu, sinsi tuzaklar kuruldu. Gece yarıları başlayan ve kesintisiz süren finans oyunlarıyla ülkemiz çökertilmeye çalışıldı. Dışardan birileri bu oyunu kurarken içerden birileri de aynı kirli oyunun figüranlığına soyundu. Biz her engeli aşarak ülkemizi korumanın mücadelesini verdik. Tüm bu süreçte önümüze çıkan her engeli aşarak mücadele verdi. İçine çekilmek istendiğimiz sosyal, siyasi, psikolojik, ekonomik her türlü tuzağı Allah'ın yardımı ve milletin desteği ile bozarak yolumuza kararlılıkla devam ettik. Elbette zor ve sıkıntılı günler geçirdik, elbette bedeller ödedik. Ama hamdolsun bu milletin izzetine halel getirmedik. Hamdolsun bu ülkeyi hedeflerinden koparmadık.

ENFLASYONU YÜZDE 7'YE DÜŞÜREN BİZDİK

Haberin Devamı

Enflasyondan kurtulmak için ana muhalefetin sözcüsü bizden kurtulmanın gereğinden bahsediyor. Yüzde 7'ye enflasyonu düşüren kimdi? Biz düşürdük biz. Faizi yüzde 4.5'lara düşüren kimdi? Bizdik. Sizin kitabınızda ne düşük faiz ne de düşük enflasyon diye bir şey yok. Biz halkımızı ne faize, ne enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik ve bunun mücadelesini veriyoruz. Alışacaksınız bunlara. AK Parti'nin iktidarı ile hemhal olmak biraz zaman gerektiriyor, işte şimdi o mücadelenin verildiği günlerdeyiz. Bugüne kadar girdiğimiz mücadelelerden nasıl alnımızın akıyla çıktıysak ülkemize ve milletimize nasıl kazandırdıysak inşallah bu defada istediğimiz neticelere ulaşacağız. Şimdi yeni bir atılımın içindeyiz. Bu defada hayırlısıyla istedğimiz neticelere ulaşacağız.

PARMAK SALLAMAKLA BİR YERE VARAMAZSINIZ

Haberin Devamı

Önümüzde engeller var. Ana muhalefetten daha büyük engel olur mu? Önümüzde tuzaklar var. Bizim azmimiz hepsinden fazladır. Ülkemizde bir kesim birlik, kardeşlik iklimini dinamitlemenin peşinde. Biri çıkmış, hastanelerde 'sus' diyorlar ya o da onu gösteriyor. Böyle parmak sallamakla da bir yere varamazsınız.

ERKEN SEÇİM YOK

Aylardır erken seçim diyor. Cumhur İttifakı'ndan Devlet Bey, Haziran 2023'te olacağını söylüyor, ben söylüyorum. Defeatle söylememe rağmen bu da yatıyor kalkıyor erken seçimden bahsediyor. Erken seçim yok. Bu ülke bir hukuk devletidir. Belirlenen tarih neyse o tarihte seçim yapılacaktır. Bay Kemal noktalı virgül değil nokta koyuyorum. Bu ülkede hukukun ne olduğunu öğreneceksin. İnşallah Haziran 2023'te seçimimizi en güzel şekilde yapacağız.

Haberin Devamı

Buradan manşetlerle hükümet devirip hükümet kurmaya alışmış akademisyenlere, gazeteci kılıklı muhterislere sesleniyorum, darbe heveslilerine sesleniyorum, siyaset kurumuna ayar vermeye alışmış vesayet artıklarına sesleniyorum: Başaramayacaksınız... Bu ülkenin ayağına pranga vuramayacaksınız. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamayacaksınız.

Burada kazanan sadece bankada parası olan veya ihracat yapan değil ülkemizin tamamıdır, 84 milyonun her bir ferdidir. Hep birlikte büyüyeceğiz, kazanacağız, yükseleceğiz, dünyada hak ettiğimiz yere geleceğiz. Yıllarca seçim meydanlarında 'Beraber yürüdük bu yollarda' şarkısını milletimizle birlikte boşuna terennüm etmedik. Açan güneşte de beraber ısınacağız. Biz inancına, meşrebine bakmadan her ferdiyle milletimizin tamamını seviyoruz. Nereye gittiğimizi, nereye ulaşacağımızı biliyoruz.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan Memur-Sen Başkanı ile ek zammı görüşecek Haberi Görüntüle

DÜN AÇIKLADIĞIMIZ PROGRAM AMACINA ULAŞTI

Ekonomide yaşanan gelişmeler sadece bizim ülkemize mahsus değildir. Ekonomik dediğimiz dinamik alan sürekli değişim içindedir. Ekonominin temeli değişirken çatısının aynı kalması mümkün değildir. Dünyada bu uyumsuzluktan kaynaklanan büyük bir kavga yaşanıyor. Kartların yeniden karıldığı bu dönemde gelişmiş ülkeler ligine yükselen devletler önümüzdeki bir asra damgasını vuracaklardır. Ülkemizin geçmişte defalarca bu treni kaçırmasına yol açanlar bugün de aynı niyetle hareket ediyor. Türkiye bu treni kaçırmayacak. Bu trenin birinci sınıfında yerimizi alacağız.

Haberin Devamı

Döviz kurunu serbest piyasa ekonomisi kuralları içerisinde ülkemizin gerçeklerine uygun seviyeye getirmek için dün açıkladığımız program amacına ulaşmıştır. Milletimiz tedbirleri takdirle karşılamış, piyasalar da buna uygun adımları atmıştır. Serbest piyasa kurallarına aykırı iş yapmıyoruz. Art niyetli spekülatörlerin ülkemizin üzerinden ellerini çekmelerini sağlayarak serbest piyasanın kendi kurallarıyla işlemesini temin etmenin gayreti içindeyiz. Kalbi ve zihni kirlenmemiş herkesin memnuniyetle karşılayacağı bir gelişmedir. Bugün de Türkiye ekonomisi kur üzerinden çökertilmeye çalışırken yüzleri gülenlerin yüzlerinin düştüğünü görüyoruz. Uyguladığımız ekonomi politikasını anlamıyor, katılmıyor, farklı düşünüyor olabilirsiniz ama ülkenin hayrına geliŞme yaşandığında hiç değilse susma erdemini gösterin.

BDDK YARGI YOLUNU AÇTI

Dün çıkmış birisi 'Kur düşüyor, dolar almanın tam zamanı' mealinde açıklamalar yapıyor. Bunların beyni sulanmış. Bunlara gereken cevabı inşallah en kısa zamanda benim milletim en güzel şekilde verecek. Bu sözün tercümesini kurun yeniden ülkenin gerçekleri ile alakası olmayan seviyelere çıkmasını teşvik etmektir. Bununla ilgili BDDK da yargı yolunu açtı. Siz bu ülkenin değerleri ile oynayamazsınız. Size bu dönemlerde arka çıkanlarla şu anda yol kesmeye çalışmayın. Boşuna yol kesmeye çalışırsın, buna ne gücün ne aklın yeter. Bir insanın kendi ülkesine bu derece düşman kesilebilmesi için aklı ve vicdanını kaybetmesi gerekir. Burada kazanan ülkemizin tamamıdır. Herkesi yatırıma, istihdama, üretime, ihracata davet ediyorum. Ülkemizi cari fazlayla büyütme kararlılığımızı tekrarlıyoruz.

3600 EK GÖSTERGE UYGULAMASI ÖNÜMÜZDEKİ YIL HAYATA GEÇİYOR

Çalışanlarımızın gelirlerini arttırmaya yönelik ciddi adımlar attık. Asgari ücrete yüzde 50 ile tarihimizin en yüksek artışını yaptık. Asgari cüreti vergi dışı da bıraktık. On yıllardır ne deniyordu, asgari cüret vergi dışı kalsın. Bunu da bizim iktidarımız başardı. Tüm çalışanların asgari cüret rakamı kadarki gelirlerini de aynı kapsama aldık. Memurlarımız da toplu sözleşme artışına ilave olarak aylık ortalama 300 liralık ücret artışı sağladık. Memurlarımıza sözünü verdiğimiz, 3600 ek gösterge uygulamasını önümüzdeki yıl içinde hayata geçiyoruz. Özel sektörümüzün de çalışanlara bu artışlar doğrultusunda hak ettikleri ücreti vereceklerine inanıyorum.

ORMAN İŞÇİLERİNE MÜJDE

Bir müjde de orman işçilerimize vermek istiyorum. Son 19 yılda 5.5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sıradayız. Orman köylümüzün gelirinde önemli bir artış yapıyoruz. Yılbaşından itibaren ve Temmuz ayı itibariyle yüzde 23 olmak üzere yıllık ortalama yüzde 51 oranında arttıryoruz. Bu artışların hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizde bir süredir aşanan kuraklık nedeniyle buğday, arpa, yulaf, nohut üreticilerimiz verim kaybı yaşamıştır. 651 bin üreticimize kuraklık desteği ödemesi yapıyoruz. 2.6 milyar lira kuraklık desteğini çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başladık.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI

7 yıl aradan sonra MEB şurasını topladık, önemli kararlar alındı. Bu kararlar eğitimde fırsat eşitliği, mesleki eğitimin güçlendirilmesi çalışmasında bize yol gösterecektir. Artık ülkemizdeki 251 OSB'nin tamamında mesleki eğitim merkezleri faaliyete geçmiştir. Meslek liselerimizde üretilen ürünlerden biri de hızlı antijen kitidir. Bu kitin kullanım onayı alındıktan sonra okullarımızda uygulamaya sokulacaktır. Okullarda kütüphane kurulması için kütüphanesiz okul kalmayacak programı başlattık. Bu ayın sonunda bu program tamamlanacak. Son olarak 15 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç devam ediyor. İnşallah 31 Ocak tarihinde öğretmenlerimizin atamalarını tamamlayacağız. Atamada ağırlığı 7500 yeni öğretmen ile İstanbul'a vereceğiz.

TURKOVAC TÜM DÜNYAYLA BULUŞUYOR

Dünyamız son iki yıldır koronavirüs salgını ile mücadele ediyor. Avrupa ülkelerinde yeniden kapanmalar başladı. Biz güçlü sağlık sistemi ve yaygın aşılama oranı ile bu süreci nispeten rahat geçiriyoruz. Aşıyı kendimiz üretmek için uzun süredir çalışıyorduk. Grup toplantımızdan sonra inşallah bu konudaki müjdeyi canlı bağlantı ile duyuracağız. Şanlıurfa'daki bu merkez, bir diğer adım da İstanbul'da atacağımız adımla Turkovac inşallah tüm dünya ile tüm insanlık ile buluşuyor.