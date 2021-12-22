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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Memur-Sen Başkanı ile ek zammı görüşecek

#Memur-Sen#Memura Ek Zam#Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile bugün saat 16:00'da ek zam konusunu görüşecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile bugün akşam saatlerinde memurlara ek zam konusunda bir görüşme yapacak. 

MİLYONLARCA MEMUR BU HABERİ BEKLİYOR

Yaklaşık 18 milyon memur ve memur emeklisinin gündeminde yeni yıl zammı var. Ocak ayında memur ve memur emeklisine yapılacak zam tutarı, 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon oranlarıyla netleşecek.

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Memur ve memur emeklilerine yapılacak ek zammın ise 15 Ocak'a kadar yetiştirilmesi bekleniyor.

"EK ZAMLA DURUM TELAFİ EDİLSİN İSTİYORUZ"

CNN Türk'ten Gülşen Coşkun'a konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da dün "Ek zam görüşmelerimizin bir an önce başlamasını istedik. Sayın Bakan Aralık ayı enflasyonunun netleşmesini beklediklerini ifade etti. Bundan önce diplomatik trafiğimiz devam edecek. Çünkü memurun alım gücünün yükseltilmesine ihtiyaç var. Toplu sözleşmeyi yaptıktan sonraki ekonomik dalgalanma ve marketteki tüketici fiyatlarındaki emtialardaki yükselişler memurun alım gücünü düşürdü. Ek zam ile bu durum telafi edilsin istiyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

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BAKAN BİLGİN DUYURMUŞTU

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Kamu çalışanlarına bu yıl ek zam da yapılacak. Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında mutabakat sağlandı" demişti.

Bakanlık, memurlara sosyal refah düzenlemesi yapılacağını duyurmuş Bakan Vedat Bilgin ise, kamu çalışanları için enflasyonun üzerinde bir ücret artışı olacağının altını çizmişti.

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