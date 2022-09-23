Son dakika... Küçükçekmece'de okulda ölüm: Samet'le kavga eden öğrenci tutuklandı

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Olay, geçen pazartesi Küçükçekmece Halkalı'daki ortaokulda yaşandı. İddialara göre, öğle tatili sırasında bahçede duran ortaokul 2. sınıf öğrencisi Samet Gül (12), birden fenalaşarak yere yığıldı. Öğrenciler ile öğretmenler yaşadıkları şokun ardından ilk müdahaleyi yapıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 12 yaşındaki Gül'ü ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. Çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından Samet Gül'ün annesi Sevdet Gül, oğlunun ölümünde ihmal olduğunu, olaydan önce bir grupla kavga ettiğini öne sürerek polise gidip şikayetçi oldu. Sevdet Gül'ün şikayeti üzerine konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

15 DAKİKA ÖNCE KAVGA ETMİŞLER

Yapılan çalışmalarda Samet Gül'ün olaydan 15 dakika önce 8. Sınıf öğrencisi M.N.O. ile kavga ettiklerini, M.N.O.'nun Samet Gül'e vurduğunu belirledi. Gözaltına alınan M.N.O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.N.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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AİLEDEN DARP İDDASI: BİRİ BOĞAZINI SIKTI, DÖVDÜ

Anne Sevdet Gül, "Ben evdeydim aradılar koşarak okula gittim, ambulansla birlikte okulda olduk. İki merdiven aşağı indim baktım çocuğum yerde uzanmış. Başında kalabalık vardı, hocalar öğrenciler bırakmadılar. Tek gördüğüm kalp mesajı yapıyorlar. 'Yarrabbim inşallah Sametim değildir' dedim. Hırkasından tanıdım, yüzünü az bir şey gördüm boynu büküktü. Allah kimseye göstermesin acısı çok büyük. Ben hastanede öldüğünü öğrendim. Sonra arkadaşları çocuğun biri boğazını sıktı, dövdü. Bir şeyler yapmışlar okulda ama kimse bana bir şey anlatmıyor. Ben araştırılsın istiyorum. Devlet büyüklerime sığınıyorum, ne olur kim yapmışlarsa bulunsun, bu şekilde üstü örtülmesin. Tek oğlum vardı." dedi.

"ÇOCUĞUN SAĞLIĞI YERİNDEYDİ"

Dayı Cüneyt Gül, "Ben çocuğun dayısıyım, haberi alır almaz okula koştum. Hastanede doktorlar nabzı durmuş dediler. Biz bu olayın üstünün örtülmemesini istiyoruz. Olayın tamamen açığa çıkması gerekiyor. Arkadaşlarından aldığımız bilgiye göre; bir grup çocuğun darp etmesi sonucunda kafasını demire çarparak vefat ediyor. Biz bu olayın gizli kalmasını istemiyoruz. Okulda güvenlik yok mu? Nöbetçi öğretmen yok mu? Bir kavga olduğunda nöbetçi öğretmenler anında müdahale etmesi gerekiyor. İki katlı bahçede çocuklar ilk katta kavga etmişler, yukarıda aynı kavgayı devam etmiş. Çocuk kendi kendine düşmüş diyorlar. Hiç kimse kendi kendine düşüp ölmez. Çocuğun bir hastalığı yoktu, sağlığı yerindeydi. Adli Tıp raporunda ortaya çıkacaktır. Yetkili mercilere güveniyoruz." ifadesini kullandı.

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Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Gül'ün cenazesi dün kılınan cenaze namazının ardından Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi.