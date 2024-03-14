Son dakika: Konya'da eğitim uçağı düştü! Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi

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3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlu akrobasi timi Türk Yıldızlarına ait olduğu belirtilen F5 eğitim uçağı, saat 13.00 sıralarında iniş sırasında piste yakın bölgede çalışma yapan iş makinesinin üzerine düştü.

ŞANTİYE ALANINDA 1 PERSONEL ŞEHİT OLDU

Pilot Şükrü Gümüş paraşütle atlayıp kurtulurken, iş makinesi operatörü uzman çavuşun şehit olduğu bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı pilot, tedbir amacıyla askeri helikopterle Selçuk Üniversite Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı.

Kaza kırım ekipleri, olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Konya’da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51’de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, CNN TÜRK canlı yayınında "Pilot Şükrü Gümüş Türk Yıldızları ekibine yeni katılmıştı. F5'in inişi esnasında uçak düştü. Pilot o esnada fırlatma koltuğunu devreye alıp inişini sağladı. Sağlık durumu iyi. Uçak düştüğü esnada onarım çalışması vardı. Burada parçalar bir kişinin üzerine isabet etti. Şantiyede iş makinesi var, minibüs var. Oraya uçak parçaları isabet ediyor ve bir uzman çavuşumuz şehit oluyor" bilgilerini aktardı.