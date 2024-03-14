MSB’den Bağdat ziyareti mesajı: Terörle mücadelede ortak bir anlayış görüşülecek

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Bağdat’taki ziyarete ilişkin bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, “Geçtiğimiz Aralık ayında Ankara’da Iraklı yetkililerle bir Güvenlik Zirvesi gerçekleştirilmişti. Bu zirvenin ikincisi bugün Irak’ta yapılacak. Bu görüşmelerde güvenlik ve askeri işbirliği konuları öncelikli olmak üzere terörle mücadelede ortak bir anlayış geliştirilmesi ele alınacaktır. Ankara’daki toplantıda terör örgütü PKK’nın her iki ülke için de ‘ortak tehdit’ olduğu vurgulanmıştı. Bu zirvede terörle mücadelede ve hudut güvenliğinde görüş alışverişinde bulunulacak ve ayrıca enerji gibi farklı konular da konuşulacak” dedi.

SINIR ÖTESİNDEKİ TOPLANTI

Türk komutanların önceki gün sınır ötesinde Iraklı yetkililerle yaptığı toplantıya da değinen kaynaklar, “Pençe-Kilit Harekât bölgesinin sınırları içerisinde gerçekleştirilmiştir. Iraklı yetkililerle olan toplantıda, Irak-Türkiye sınır hattının güvenliği ele alınırken Irak vatandaşlarının güvenliğini arttırmaya yönelik tedbirler de görüşüldü. Önümüzdeki dönemde bu tarz işbirliği ve koordinasyon toplantıları devam edecektir” açıklamasını yaptı.

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YUNANİSTAN İLE GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER TOPLANTISI

Bakanlık kaynakları, Yunanistan ile gerçekleştirilecek Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı’ya ilişkin, şu açıklamayı yaptı: “Yunanistan ile karşılıklı olarak pozitif gündeme odaklandığımız bir dönem içerisinde bulunmaktayız. İki taraf arasında oluşan pozitif diyaloğun sürdürülmesinin önemini vurguladığımız bu dönemde çözüm odaklı bir yaklaşım ile dürüst ve yapıcı bir ilişki tesis etmenin iki ülkenin de yararına olacağına inanıyoruz. Bu bakımdan Güven Artırıcı Önlemler toplantılarını da özellikle önemsiyoruz. Güven Artırıcı Önlemler toplantılarının iki taraf arasında diyaloğun sürdürülmesi açısından önemli bir fırsat olduğuna inanıyor ve bu doğrultuda bir sonraki toplantının Nisan ayının sonunda Atina’da gerçekleştirilmesine yönelik planlama yapıldı. Türkiye olarak adımlarımızı bu çerçevede atıyor, bununla birlikte millî menfaatlerimizden taviz vermeme konusundaki kararlılığımızı sürdürdüğümüzü her fırsatta yineliyoruz.”

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F-35’E VERİLEN PARA

Bakanlık kaynakları, Türkiye’nin F-35’e geri dönüp dönmeyeceğine yönelik sorular üzerine şunları söyledi: ”Şuan için F-35 konusunda her iki ülkenin tutumunda bir değişiklik bulunmamaktadır. Sn Bakanımızın da ifade ettiği gibi; F-35 konusunda ödediğimiz parayı geri alabileceğimizi düşünüyoruz. Bu konuda da görüşmeler devam etmektedir. Bizim bu aşamada KAAN’a odaklanmamız lazım” ifadesini kullanıldı.

EUROFIGHTER KONUSUNDAKİ SON DURUM

Bakanlık kaynakları, İngiltere’den talep edilen Eurofighter uçaklarındaki son duruma ilişkin soru üzerine “Eurofighter teminine yönelik girişimlerimiz devam etmektedir. Bu konuda Birleşik Krallık yetkilileri ile Alman yetkililer görüşmeleri sürdürmektedir. Bizim beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun kararlar almasıdır. Biz olumlu sonuç alınacağına inanmaktayız” açıklamasını yaptı.

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SON BİR HAFTADA 63 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Hakla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında şu açıklamaları yaptı: “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesine kararlılıkla devam etmektedir. Başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil; Son bir haftada 63 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 229’u Irak’ın, 353’ü Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 582 olmuştur. Son olarak geçtiğimiz hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Teröristler için tek çıkış yol, Türk adaletine teslim olmaktır.

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SINIR GÜVENLİĞİ:

Birliklerimizin imkân ve kabiliyetlerinin sürekli olarak geliştirildiği, dünya standartlarında ve teknoloji yoğunluklu sistemlerle korunan hudutlarımızda; Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 138 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 4’ü terör örgütü mensubudur. 2.861 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1.747’ye yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 34.447 olmuştur.

ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ:

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve desteğiyle önemli atılımların gerçekleştirildiği yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetleri sürekli artırılmaktadır. Bu kapsamda; İlk millî fırkateynimiz TCG İSTANBUL'a entegrasyonu yapılan Millî Dikey Lançer Atım Sistemi (MİDLAS) ile HİSAR-D Kontrol Test atışı, 10 Mart’ta Sinop açıklarında başarıyla icra edilmiş, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Zırhlı Tanksavar Aracının (UMTAS CİRİT/Paletli) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmış, Bakanlığımıza bağlı ASFAT ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan “8 adet Liman Kontrol Botu Projesi” kapsamında, yerli ve millî asayiş ve emniyet botu ASBOT’un yedincisi 9 Mart’ta teslim edilmiştir. Bu vesileyle, hayata geçirdiği önemli projelerle ülkemizin gücüne güç katan bağlı kuruluşumuz Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinin 74’üncü kuruluş yıl dönümünü (15 Mart 1950) kutluyor, tüm personelimize çalışmalarında başarılar diliyoruz.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ FAALİYETLERİ:

Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda, 1 Mart’ta başlayan Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere 2024 Yılı Teknik Sınıflarda Uzman Erbaş Başvuruları 17 Mart’ta sona erecektir.”