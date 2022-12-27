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Son dakika... Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında sürpriz görüşme

Güncelleme Tarihi:

#6'Lı Masa#Akşener#Kılıçdaroğlu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 11:45

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün görüşecek. CNN TÜRK muhabiri Melike Görür, görüşmede öne çıkan başlıkları aktardı.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün Ankara'da bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Son dakika... Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında sürpriz görüşme

CNN TÜRK muhabiri Melike Görür, sürpriz görüşmenin detaylarını aktardı...

CHP Genel Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir buluşma gerçekleştirecekler. Buluşmanın adresi ve saati henüz belli değil. Bilindiği üzere CHP ve İYİ Parti arasında son günlerde Saraçhane polemiği yaşanıyor. İBB Başkanı İmamoğlu'na mahkumiyet kararı verildiği gün İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Saraçhane'deydi, Kılıçdaroğlu ise Almanya'daydı. Akşener, Kılıçdaroğlu'ndan Saraçhane'ye gitmek için izin almalıydı yorumlarına sert çıkmıştı. Akşener 'Onu söyleyeni fena çarparım, kendi seçtiğimiz belediye başkanlarına desteğe gitmek için kimden izin alacağım' ifadelerini kullanmıştı.

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İki lider arasında adaylık tartışması da yaşanmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı" açıklamasına İYİ Parti liderinden cevap gecikmemişti. Akşener, '6'lı masada aday tespiti konusunda herkes hür ve bağımsız' cevabını vermişti.

İşte o açıklamaların ardından tüm gözler CHP liderinin ne söyleyeceğindeydi. Kılıçdaroğlu dün yaptığı açıklamada 'Kavga etmedik, masa dağılmaz, masayı niye dağıtalım' dedi. Kılıçdaroğlu'nun yorumlarının ardından bugün bir görüşme haberi geldi.

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