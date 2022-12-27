Kılıçdaroğlu ve Akşener’den karşılıklı hamleler

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Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak kararı siyasi dengeleri altüst edecek kadar önemli bir gelişmeydi. Ancak tam aksi oldu. 6’lı Masa’yı ortadan ikiye böldü. Masanın bir ucunda Kılıçdaroğlu, diğer ucunda ise Akşener yer alıyor. Mahkeme kararını Ekrem İmamoğlu ile Meral Akşener’in çak yaparak kutlamaları, İmamoğlu ile Akşener’in Saraçhane’deki el ele sergiledikleri dayanışma Kılıçdaroğlu’nda, “Bunlar bana karşı kumpas kuruyor” duygusunun oluşmasına neden oldu. “Saraçhane’yi sosyal medyadan öğrendim” açıklaması onun üzerine geldi. Akşener’e yönelik “Bir parti, diğer partinin içişlerine karışmamalı” uyarısı ise bir işaret fişeğiydi.

Neyin işaret fişeği?

Her ne kadar Akşener, “Kimseden izin alma mecburiyetim yok, söyleyeni de fena çarparım” diye efelense de Kılıçdaroğlu 6’lı Masa’da yeni bir tartışma başlattı.

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KILIÇDAROĞLU’NUN ÇIKIŞI

CHP lideri son iki söyleşisinde, çoklu aday konusunu tartışmaya açtı.

Daha önce 6’lı Masa’nın ortak aday çıkarması gerektiğini söylüyordu. CHP kulislerinden edindiğim izlenim, Akşener’in tavrı ve İYİ Parti’deki Kılıçdaroğlu karşıtı hava nedeniyle CHP lideri, 6’lı Masa’dan ortak adayın çıkma ihtimalinin zayıfladığını düşünüyormuş. O nedenle çoklu adayı tartışmaya açmış. Bunun bir nedeni de, Ekrem İmamoğlu konusundaki tavrı nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun, Akşener’e, “Madem o kadar çok istiyorsun. O zaman Ekrem İmamoğlu’nu aday göster” mesajını vermesiymiş. Akşener bunu göze alabilir mi, bilmem. Çünkü bu durumda 6’lı Masa dağılır.

KORAY AYDIN’IN RESTİ

Ama Akşener’in başka bir zorluğundan söz ediliyor. İYİ Parti’nin etkili isimlerinden Koray Aydın’ın, Kılıçdaroğlu ortak aday gösterildiği takdirde kendisine yakın 15-10 milletvekili ile Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkacağı yönünde. Koray Aydın’ın, “Kılıçdaroğlu ortak aday olursa ben yokum” diye rest çektiği söyleniyor. Bu bir sır değil; Koray Aydın, Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacağını daha önce de açıkladı. Koray Aydın, Buğra Kavuncu ve Yavuz Ağıralioğlu, Mansur Yavaş’ı istiyor.

GERİLİM ARTIYOR

Bir süre önce Gürsel Tekin’in “HDP’ye bakanlık verilebilir” çıkışından sonra CHP ile İYİ Parti arasında merkezinde HDP’nin yer aldığı müthiş bir kavga yaşanmıştı.

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Bu kez de Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında merkezinde Ekrem İmamoğlu’nun yer aldığı kıran kırana bir mücadele veriliyor.Ama asıl kıyamet cumhurbaşkanı adayının belirlenme sürecinde kopacak. O gün yaklaştıkça Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında gerilim artıyor.

AKŞENER, ABDULLAH GÜL

Bir süredir Akşener’in, Ekrem İmamoğlu ısrarından vazgeçmeye başladığı söyleniyor. Rotanın yeniden Mansur Yavaş’a çevrildiği konuşuluyor. Ama asıl benim kulağıma başka bir şey geldi. Meral Akşener ile Abdullah Gül arasında bir yakınlaşma oluşmaya başlamış. Biliyorsunuz Akşener, 2018 seçimlerinde Abdullah Gül’ün ortak cumhurbaşkanı adaylığını önlemişti. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığında gemileri yakınca Akşener, Abdullah Gül’ü de denkleme dahil etmek istemiş olabilir. Çünkü son günlerde Abdullah Gül’e yönelik olumlu mesajlar vermeye başladı. Önümüzdeki günlerde Meral Akşener’in, Abdullah Gül’ü ziyaret edeceği konuşuluyor.

RUHU ÖLDÜ

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6’lı Masa’da ne oluyor diye soracak olursanız, vatandaşı ilgilendiren bir şey yok. Taht oyunları yaşanıyor. 6’lı Masa ruhunu kaybetti.

ERDOĞAN NE DEDİ?

Bu arada yazımın başındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 6’lı Masa’ya ilişkin değerlendirmesini unutmuş değilim. Erdoğan, “Bunlar birbirlerine iyice girdiler. Bunlardan ne köy olur ne kasaba. Biz kendi işimize bakalım” diyor.

6’lı Masa’daki yaşananlara bakınca, Erdoğan haksız mı?

İMAMOĞLU, ERDOĞAN’IN NAMAZ KILDIĞI CAMİYİ İSTEDİ

CHP’liler cami yaptırmak için yarışa girdiler, diye bir iddia içinde değilim. Anlatacağım olay Ekrem İmamoğlu’nun Konya ziyaretiyle ilgili. Hani Ekrem İmamoğlu ile ilk kez karşılaşmış görüntüsü veren genç bir kız, “Ben hukukçuyum ama gerçekten bu ülkeden hiç umudum yok” demişti. Ekrem İmamoğlu’nun, “Hayır, hayır” diye sarıldığı kız hemen teselli bulmuş ve “Her zaman yanınızdayız. Her şey çok güzel olacak” diyerek İmamoğlu ile selfie çektirmişti. O kızın daha önce İmamoğlu ile çektirdiği fotoğrafı ortaya çıktı. Olayın önceden hazırlanmış bir tiyatro olduğu iddia edildi.

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Ama ben işin orasında değilim.

Cuma günü CHP’nin 11 büyükşehir belediye başkanı Konya’da toplandı. CHP il başkanlığı her belediye başkanını cuma namazında bir camiye yönlendirdi. Konya gibi muhafazakâr bir yerde CHP açısından iyi bir imaj çalışması olarak düşünüldü. Ekrem İmamoğlu, cuma namazını Hacı Veyiszade Camisi’nde kıldı. Ama Ekrem İmamoğlu, cuma namazını Kapu Camisi’nde kılmak istemiş. Neden? Çünkü Erdoğan, Pınarhisar Cezaevi’nden çıktıktan sonra Konya’ya gelince cuma namazını Kapu Camisi’nde kılmış. Ekrem İmamoğlu da Erdoğan’ın izini takip ederek, Konya’da aynı camide cuma namazı kılmak istemiş. Ama bu haber Kılıçdaroğlu’na uçurulunca, CHP’de cami savaşı başlamış. Kılıçdaroğlu, “Ne münasebet” demiş. CHP Genel Merkezi’nin müdahalesiyle, Ekrem İmamoğlu’nun camisi değiştirilmiş, Hacı Veyiszade olmuş.

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ERDOĞAN’IN İZİNDE

Ekrem İmamoğlu, “Erdoğan’ın kâbusuyum” diyor ama bence tam aksine Erdoğan’ı taklit ediyor. Öyle ki Erdoğan’a hapis kararı Yargıtay tarafından onanınca Saraçhane’de toplanılmıştı. İmamoğlu da mahkemeden hapis kararı çıkınca ilk iş olarak Saraçhane davetinde bulundu. Sonra gittiği Konya’da Erdoğan gibi Kapu Camisi’nde namaz kılmak istedi. Bakalım sırada ne var.