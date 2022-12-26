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Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'in 'Bunu söyleyeni çarparım' sözlerine yanıt

Güncelleme Tarihi:

#Kılıçdaroğlu#CHP#Adaylık
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 14:11

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı için gözler bu kez 5 Ocak'a çevrildi. 6'lı masanın 10'uncu toplantısı 5 Ocak'ta yapılacak ve 'Bu toplantıdan bir aday ismi çıkacak mı?' , 'Taraflar ortak adayda uzlaşacak mı?' sorularına yanıt aranıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in 'Bunu söyleyeni çarparım, yeni seçtirdiğimiz belediye başkanlarına destek verirken izin alacak halim yok' sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, 6'lı masada bir birlik olduğunu, herhangi bir sorun olmadığını, 6'lı masanın dağılmayacağını ifade etti.

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 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu topluyor.

CNN TÜRK muhabiri Melike Görür, "CHP'de MYK'nın Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandığını ancak öncesinde Kılıçdaroğlu'nun internet medyalarının temsilcileriyle bir araya geldiğini belirtti.

Son dakika... Kılıçdaroğlundan Akşenerin Bunu söyleyeni çarparım sözlerine yanıt

"6'LI MASADA HERHANGİ BİR SORUN YOK"

İşte Melike Görür'ün Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından aktardığı önemli başlıklar...

İBB Başkanı İmamoğlu'na bir mahkumiyet kararı verilmişti. O gün karar verildiğinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu'na destek için Saraçhane'ye gitti. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise o gün Almanya'daydı. Tartışma buradan çıkmıştı ve Akşener, 'Kılıçdaroğlu'ndan izin alınmalı' eleştirilerine yanıt vermişti. Akşener 'Ben bunu söyleyeni çarparım, yeni seçtirdiğimiz belediye başkanlarına destek verirken izin alacak halim yok' demişti. Bugün de Kılıçdaroğlu'na o soru soruldu ancak Kılıçdaroğlu tam olarak cevap vermedi. 6'lı masada bir birlik olduğunu, herhangi bir sorun olmadığını, 6'lı masanın dağılmayacağını ifade etti.

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CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYI MESAJI: SEÇİM KARARINDAN SONRA AÇIKLAMA YÖNÜNDE BİR EĞİLİM VAR

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun davasıyla ilgili de konuştu ve dikkat çeken başlıklar verdi. Kılıçdaroğlu, 'Eğer İmamoğlu'nu görevden alıyorlarsa Yalova ve İstanbul'a yeniden sandık kurulmalı' dedi. Kılıçdaroğlu, CUMHURBAŞKANLIĞI adaylığı konusunda da konuştu. Kılıçdaroğlu 'Cumhurbaşkanı adayını da seçim kararı açıklandıktan sonra açıklama yönünde bir eğilim var. Kendi aramızda konuştuğumuzda bu eğilime hepimiz katıldık' ifadelerini kullandı.

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'ÇOKLU ADAY' SORUSUNU YANIT

Kılıçdaroğlu bir soruya da 'Tek aday mı çok aday mı bilmiyorum. Bir şey diyemiyorum' yanıtını verdi. Aslında 6'lı masada hep 'ortak aday' vurgusu yapılıyordu. Ancak Kılıçdaroğlu da son bu toplantıda çoklu adaya sinyal vermiş oldu.

SEÇİM TARİHİ MESAJI

Kılıçdaroğlu'nun seçimle ilgili dikkat çeken mesajları da vardı. Kılıçdaroğlu 'Eğer Nisan olursa sonuna kadar evet diyeceğiz. Mayıs'tan sonraki seçime hayır diyeceklerini belirtti. Kılıçdaroğlu 'Biz kral aramıyoruz, biz demokrasi arıyoruz' ifadelerini kullandı.

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#Kılıçdaroğlu#CHP#Adaylık

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