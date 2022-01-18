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Son dakika: Kayseri'de korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi

#Deprem#AFAD#Kayseri
Son dakika: Kayseride korkutan deprem Çevre illerde de hissedildi

Son dakika haberine göre, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kırşehir, Aksaray, Sivas gibi çevre illerde de hissedildi.

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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFADDeprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 02.28’de merkez üssü Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 20.44 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Hava sıcaklığının eksi 7 derece olarak ölçüldüğü Kayseri’de depreme uyurken yakalanan birçok vatandaş endişe içerisinde dışarıya çıktı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, Valilik ve belediye ekiplerinin merkez ve ilçelerde hasar meydana gelip gelmediği konusunda çalışmalar başlattığı öğrenildi.

Depremle ilgili AFAD’tan yapılan ilk açıklamada ise "Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde saat 02.28’de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

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BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Merkez üssü Sarıoğlan olan 4.9 şiddetinde bir depremi şehrimizde yaşadık. Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Şu an için elimize ulaşan olumsuz bir haber yok. Rabbim bizleri her türlü afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Kayseride korkutan deprem Çevre illerde de hissedildi

Depremin ardından ilçe merkezinde, Palas ve Ilıca Mahallelerinde bulunan bazı evlerde hasar oluşurken, deprem dolayısıyla yaralanan olmadığı öğrenildi. Depremde evinde çatlaklar oluşan vatandaş, o anları anlatarak, “Uyuyordum, bir anda acayip salladı. Evi çok çatlattı. Evde hasar var ama bende bir şey yok. Sallanmanın şiddetiyle kafama sıva düştü” dedi.

Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım da, “Şimdilik ilçemizde bir can ve mal kaybı yok. Ufak tefek çatlaklar var. Çok şükür bir sıkıntımız yok. Şuana kadar 3-4 evden ihbar aldık. Onun haricinde bir sıkıntı gözükmüyor. Hava aydınlanınca ortaya çıkacak. Bizlerde teyakkuz halindeyiz. Bütün ekipler sahadalar. İnşallah şuanda bir sıkıntı gözükmüyor. Muhtarlarımızla da görüştük ve yaralı olduğuna dair bir ihbar almadık” ifadelerini kullandı.

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Öte yandan, itfaiye, AFAD ve Türkuaz Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin ilçedeki çalışmaları sürüyor.

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#Deprem#AFAD#Kayseri

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