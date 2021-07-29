Son dakika: İşte Türkiye genelinde yapılan koronavirüs aşı sayısı

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 29 Temmuz saat 09.33 itibarıyla ülke genelinde, 40 milyon 236 bin 301 birinci doz, 25 milyon 312 bin 512 ikinci doz, 4 milyon 452 bin 473 üçüncü doz aşı uygulandı. Böylece yapılan toplam doz sayısı 70 milyon bin 286 oldu.

İstanbul'da 12 milyon 908 bin 125 doz, Ankara'da 5 milyon 617 bin 601 doz, İzmir'de 4 milyon 699 bin 379 doz aşı uygulandı.

SALGINDA SON DURUM



Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 257 bin 474 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 291 kişinin testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 197 oldu.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vakalar salgının kontrol altına alınmasını zorlaştıracak düzeyde. Bu riski ortak irade ve hepimizin lehine olacak kararla durdurmalıyız. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayanlar aşısını yaptırmalıdır. İlk dozu hemen, ikinci ve üçüncü dozu zamanı gelir gelmez." ifadelerini kullandı.

İLLERDE AŞILAMA ÇALIŞMASI

Sivas Valisi Salih Ayhan, ildeki Kovid-19 salgınındaki son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "En büyük silahımız aşı. İlimizin aşı sayısına baktığımızda aşılama yüzdemiz 61,7 oldu. Toplam 600 bin doz aşı yaptık." ifadelerini kullandı.

Ayhan, normalleşme sürecindeki son iki haftanın pozitif vaka oranlarına ilişkin, "10-16 Temmuz dönemi vaka oranımız 100 binde 60,56 olarak gerçekleşti. 17-23 Temmuz döneminde ise bu rakam 69,98'e yükseldi. Bayram yoğunluğu dolayısıyla burada bir artış söz konusu ama kontrol edilebilir durumda." değerlendirmesinde bulundu.

AŞI YAPTIRANA BİSİKLET

Kilis Valiliği, Kovid-19 ile mücadele kapsamında vatandaşların aşı olmasını teşvik etmek amacıyla çekilişle bisiklet hediye edecek. 26 Temmuz-1 Ağustos arasında birinci doz aşı yaptıranlar arasında çekilişle 5 bisiklet dağıtılacak.

ÇORUM VE KASTAMONU'DA 2 KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı İnal köyüne Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde 14 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verildi.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde de bir köyde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Karantina uygulaması başlatılan iki köyde yaşayanların temel ihtiyaçları jandarma tarafından karşılanacak.



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