Son dakika haberi: 29 Temmuz corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

Sağlık Bakanlığı, 29 Temmuz corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Son 24 saatte 261 bin test yapılırken 22 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı. Koronavirüsten 60 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 5 bin 463'e yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü vaka sayısı 22.161. Aşı olmadan tedbirlere uymadan salgında korunmak mümkün değil. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim." değerlendirmesinde bulundu.

27 TEMMUZ KORONA TABLOSU



Sağlık Bakanlığı, 27 Temmuz corona virüs tablosundaki test sayısını 246 bin 648 açıklarken 19 bin 761 vaka belirlenmişti. Vefat sayısı 51 olurken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 108 olmuştu.

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