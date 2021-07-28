Son dakika haberi: 29 Temmuz corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 261 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşı çağrısında bulundu. Öte yandan turuncu kategoride yer alan İstanbul, sarı kategoriye geçti.
Sağlık Bakanlığı, 29 Temmuz corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Son 24 saatte 261 bin test yapılırken 22 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı. Koronavirüsten 60 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 5 bin 463'e yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü vaka sayısı 22.161. Aşı olmadan tedbirlere uymadan salgında korunmak mümkün değil. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim." değerlendirmesinde bulundu.
27 TEMMUZ KORONA TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 27 Temmuz corona virüs tablosundaki test sayısını 246 bin 648 açıklarken 19 bin 761 vaka belirlenmişti. Vefat sayısı 51 olurken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 108 olmuştu.