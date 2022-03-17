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Son dakika... İstanbul'da yoğun kar alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Bu günlere dikkat

#Kar#Meteoroloji#Hava Durumu
Son dakika... İstanbulda yoğun kar alarmı Meteorolojiden peş peşe uyarılar: Bu günlere dikkat

Meteoroloji, ülkemizde beklenen yeni soğuk ve yağışlı hava sistemine karşı uyarı yayınladı. Son hava durumu raporuna göre İstanbul'da beklenen kar yağışı yarın başlayacak. Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporunda İstanbul'da yağışın kaç gün süreceği ve en kuvvetli gün olacağı gün açıklandı. İşte beklenen yeni soğuk hava sistemiyle ilgili detaylar ve 17 Mart hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi, akşam saatlerinde Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

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Son dakika... İstanbulda yoğun kar alarmı Meteorolojiden peş peşe uyarılar: Bu günlere dikkat

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; akşam saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın; Marmara'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HARİTASI

İstanbul'da beklenen kar yağışı yarın başlayacak, cumartesi günü etkisini artıracak. Kar yağışı pazar günü de devam ettikten sonra pazartesi havanın biraz ısınmasıyla karla karışık yağmura dönecek. Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul'da en yoğun kar yağışı cumartesi günü görülecek.

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Son dakika... İstanbulda yoğun kar alarmı Meteorolojiden peş peşe uyarılar: Bu günlere dikkat

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#Kar#Meteoroloji#Hava Durumu

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