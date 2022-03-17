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Sabiha Gökçen'deki uçak kazası böyle geldi! Karakutu çözümlendi… Korkunç detay

#Sabiha Gökçen#İstanbul#Kaza
Sabiha Gökçendeki uçak kazası böyle geldi Karakutu çözümlendi… Korkunç detay

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin uçağın karakutusu çözümlendi. Raporda hava trafik kontrolörünün iniş öncesi mevcut hava koşulları Türkçe bilgilendirdiği ortaya çıktı. Bu da yabancı uyruklu yardımcı pilotun Türkçe anonsları anlamamasıyla uçuş komutlarına müdahale edememesine yol açtığı belirlendi. Ayrıca inişe geçmeden 6 dakika önce uçağa bir yıldırım isabet ettiği öğrenildi.

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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin kaza kırım raporu tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat 2020'de 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin uçağın karakutusu çözümlendi. Kaza kırım raporuna TRT Haber ulaştı.

İNİŞTEN ÖNCE UÇAĞA YILDIRIM İSABET ETTİ

Rapora göre, inişe geçmeden 6 dakika önce uçağa bir yıldırım isabet etti. Bu da pilotlardaki stresi artırdı. Yardımcı pilot, Pegasus teknik birimi ile bir irtibat sağladı. Bunun da telaşını bir miktar daha artırdığı belirtildi.

Sabiha Gökçendeki uçak kazası böyle geldi Karakutu çözümlendi… Korkunç detay

YÖNLENDİRİLEN PİSTTEN FARKLI BİR PİSTE İNİŞ PLANLANDI

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Kokpit ekibi inişe geçmek istedikten sonra, havalimanı yaklaşma anons sistemi pilotları 06 kuzeydoğu yönündeki 06 pistine yönlendirdi. Kokpit ekibi ise havalimanı yaklaşma sisteminin verdiği 06 pisti yerine tam ters istikametteki 2-4 pistine iniş planladı.

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YER KONTROL ANONSLARI TÜRKÇE YAPTI

Raporda ayrıca, hava trafik kontrolörünün iniş öncesi mevcut hava koşulları ve pistin durumunu Türkçe bilgilendirdiği ortaya çıktı. Bu da yabancı uyruklu yardımcı pilotun Türkçe anonsları anlamamasıyla uçuş komutlarına müdahale edememesine yol açtı.

Sabiha Gökçendeki uçak kazası böyle geldi Karakutu çözümlendi… Korkunç detay

Heyet raporunda uçağın son iniş safhasında sürat ve pozisyonunun da inişe uygun olmadığı belirtildi. Taksi yolu civarında uçağın kuyruk hızının anormal artışa geçtiği yine raporda yer aldı.

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İNİŞ ÖNCESİ FRENLEME SİSTEMİ DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Kaptan pilot Mahmut Arslan'ın frenleme sistemini inişten önce devre dışı bıraktığı ve 6 saniye gecikmeli olarak manuel frenleme yaptığı, bu manuel frenlemenin de pistin sonuna gelinirken yavaşlamayı sağlamadığı belirtildi.

Sabiha Gökçendeki uçak kazası böyle geldi Karakutu çözümlendi… Korkunç detay

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçak, 5 Şubat 2020 tarihinde inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıkmış, üç parçaya ayrılmıştı.

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3 kişinin hayatını kaybettiği, 180 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

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#Sabiha Gökçen#İstanbul#Kaza

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