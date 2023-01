Son dakika: İstanbul'da 'ÜNİAK FEST' etkinliği... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizle hiç kimsenin aramıza girmesine izin vermeyiz

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Gençler, gözümüzün nuru gençler, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, salonumuzda bulunan sizlerle birlikte ülkemizin 4 bir yanında gönlü bizle olan tüm gençlerimizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.



Biz bu gençlikle gurur duyuyoruz. Çünkü üstümüze dökülen güneşiyle bulutları dağıtacak maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı gençliktir. Çünkü bu karşımdaki gençlik istiklal Marşımızda tarif eden gençliktir. Bu gençlik kalbindeki iman, yüreğindeki cesaret ve Allah vergisi zekasıyla enginlere sığmayan gençliktir. Türkiye ve geleceğimizi görmek isteyenler başka yere değil gelsin şu AK gençliğe baksın. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını anlamak isteyen gelsin şu AK gençliğe baksın. Rabbime bana böyle bir gençlikle yol yürüme imkanı verdiği için hamd ediyorum. Rabbime önceki nesillerden devraldığım dava ve mücadele bayrağını böyle bir gençliğe bırakma fırsatı verdiği için hamd ediyorum.



Sevgili gençler, ilk gençlik yıllarından itibaren tüm ömrünü davasına, ülkesine hizmete adamış bir büyüğünüz olarak bugün burada sizlerle birlikteyim. Biz de yaşımız kaç olursa olsun gençlik yıllarımızın heyecanı azmi ve kararlılığıyla ülkemize hizmet ettik, ediyoruz. Son dönemde birileri kuşakları harflerle etiketleyerek bizimle arasını açmaya çalışıyor. Sokak röportajları, medya üzerinden kendi akıllarınca operasyon çekiyorlar. İşte gençler burada.

"GENÇLERLE TÜRKİYE YÜZYILI'NA YÜRÜYORUZ"



Sadece son 2 yılda gençlerimizle 34 ayrı programda bir araya geldik.Birileri sosyal medya mecralarında kendini gaza getirirken biz gençlerimizle yüz yüze, diz dize, el ele Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz. Tabii bu manzarayı görünce önce çamur atmaya kalktılar, taklit etmeye çalıştılar o da olmadı.





Buradan üniversiteli AK gençliğe bir çağrıda bulunmak istiyorum. Üniversite kampüslerinde, fakülte binalarında, kütüphanelerde her yerde göğsünüzü gere gere AK gençliğin sesini duyurun. AK Parti dün olduğu gibi bugün de yarın da gençlerimizden en çok oyu alan parti olmayı sürdürecektir. Gençlik kollarımız sadece son 2 sene de yaptığı 423 bin yeni üye, toplamda 1 milyonu geçen üyeyle AK partini gücünü ispatlamıştır. AK Parti'nin genel üye sayısı da Yargıtay'daki kayıtlara göre 11 milyon 241 binle diğer partileri üst üste koyup 3'le çarpsanız bile yetişemeyecekleri bir rakama çıkmıştır.Ortaokuldan liseden gelen gençlerimizle sizlerden bu nöbeti alarak yollarına devam edecektir. Sevgili gençler buradan bir kez daha meydan okuyorum. Gençlerimizle bu zaman kadar aramıza sokmadan bundan sonra da hiç kimsenin aramıza girmesine izin vermeyeceğiz. Gençlerimizin her sorunun çözdüğümüz, her talebini karşıladığımız için istismar alanlarını kaybedenlerin kızgınlığı bizim şeref payemizdir.

Biz dün Antalya'daydık. Antalya Kepez'de resmi rakamları istedim. 90 bin rakam vardı. Ardından Kumluca'ya gittim. Orada da 13 bin kişi. Daha sonra Manavgat'a geçtim. Yanan yerleri 1 yılda bitirdik. Konut sahiplerinin 400 tanesini sahip ettik.

Biz üniversiteye gireceğimiz zaman, üniversite lise mezunlarından 10'da 1 alıyordu. Şimdi böyle bir şey var mı? Şimdi üniversiteye girmek isteyenlere kapılar açık. Gençlerin önünü biz açtık. Yıllarca bu ülkenin evlatları yüksek öğrenim harcını ödeyebilmek için sıkıntı çekti, barınacak yurt bulamadığı için gitmek zorunda kaldı.

Yıllarca bu ülkenin evlatları özgürlüklerini, haklarını, hayallerini dile getirmekten bile men edildi. Biz ülkemizin her meselesi gibi gençlerimizin tüm sıkıntılarını teker teker çözüme kavuşturduk. Mesleki eğitime, vurulan kat sayı darbesine son verdik. Kızlarımıza başörtüsü yasağını biz kaldırdık. Gençlerimize seçilme hakkını önce 30'dan 25'e sonra 18'e indirdik. Üniversite harçlarını kaldırdık. Yurtlarımızın kapasitesini 850 bine çıkartarak dileyen her öğrencimizin yüksek öğretim görmesini temin ettik. Yurtlarımızda kalan öğrencilerimize aylık 550 lira da beslenme yardımı yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl yaptığımız düzenleme ile 4 milyon 242 bin vatandaşımıza yeniden okula dönme imkanı sağladık.

Sanayiden tarıma, bilimden spora, istihdamdan konuta her alanda gençlerimizin yanındayız. Cumhuriyetimizin 2. asrını yine gençlerimizle Türkiye Yüzyılı yapmaya hazırlanıyoruz. Tabii bunun için önce 2023 seçimlerini zaferle taçlandırmamız gerek.