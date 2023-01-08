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Gözler yılın ilk Kabine toplantısında! İşte kritik başlıklar

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kabine#Ankara
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2023 10:59

Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk zorunlu hale geliyor, çat kapı haciz uygulamasına son veriliyor. 7. Yargı paketinde sona gelindi, gözlerse yarınki Kabine toplantısına çevrildi. CNN TÜRK Muhabiri Ahmet Türkeş yılın ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı hakkında merak edilenleri paylaştı.

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Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Bakanların katılımıyla gerçekleştiriliyor. CNN TÜRK Muhabiri Ahmet Türkeş kabine toplantısı ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

Kanuni düzenleme ihtiyaçları, meclis çalışmaları, dış politika, ekonomi ve terörle mücadele… Tüm bu başlıklar yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında kapsamlı bir şekilde konuşulacak.

GÖZER EYT DÜZENLEMESİNDE

Gündem oldukça yoğun ancak üzerinde durulması gereken birkaç başlık var üzerinde durulması gerekiyor. Özellikle son dönemde hem 2022’nin son günlerinde ve yeni yılla birlikte gözler EYT düzenlemesindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş şartı olmadan EYT düzenlemesinin hayata geçirileceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından düzenlemenin ne zaman Meclis’e geleceği ve sürecin tamamlanıp ne zaman hayata geçirileceği merak ediliyordu. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi ile ilgili tüm detayların kabine toplantısında ele alınması bekleniyor, özellikle de takvim sürecine ilişkin.

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7. YARGI PAKETİ MASADA

Bir diğer önemli konu da yargı paketi konusu. Özellikle 7. Yargı paketine ilişkin konular merak ediliyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın ayrıntılı sunum yapması bekleniyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın ilk Kabine toplantısında sunum yapmasının ardından paketin TBMM’ye gönderilmesi bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar zorunlu arabuluculuk dahilinde olacak.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kabine#Ankara

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