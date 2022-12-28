Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT düzenlemesini açıklayacak

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Milyonlarca kişinin beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin yeni gelişme duyuruldu. EYT'lilere ilişkin düzenleme kapsamında Beştepe'de toplantı gerçekleştiriliyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrıntıları 19:45'te açıklaması bekleniyor.

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KRİTİK TARİH 8 EYLÜL 1999

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak ifade ediliyor. Kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl hizmet şartı ve 5000 prim gün sayısının tamamlanması da koşullar arasında yer alıyor.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BU MESELEYİ YILBAŞINDAN ÖNCE ARZUMUZ GÜNDEMDEN ÇIKARMAK

EYT ile ilgili kabine toplantısı sonrasında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ”Ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya alınmasına kadar pek çok taleplerini çözdüğümüz çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı da yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yıl başından önce arzumuz gündemden çıkarmaktır. Amacımız bir sonraki yıl yani 2024’te ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır. Özellikle Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütmektir. Onun için de ülkemizin tüm potansiyelini sonuna kadar kullanıyoruz. Küresel krizin etkilerine bağlı fiyat artışlarının tüm kesimlerin refahlarında yol açtığı kayıpları telafi edip, üstüne çıkana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

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BAKAN BİLGİN: YAŞ KONUSU NETLEŞTİRİLMEDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kabine toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada "Geldiğimiz son aşamayı Cumhurbaşkanımızla paylaşacağım, ileteceğim, kendisi değerlendirecek. Kabinede karar çıkar mı kesinlikle söyleyemem ama değerlendirileceğini söyleyebilirim. Seçenekli bir tablo var önümüzde. Ben bu tabloyu arz edeceğim. Bir yaş aralığı olması ihtimal dahilindedir. Henüz netleşmedi. İmkanlar nispetinde en kapsayıcısı olacak. Ödemelerde firma limitlerinden düşmeyecek bir çalışma olacak. Emekli olarak çalışmaya devam ederlerse sosyal güvenlik deste primi ödeniyor. O prim şimdi yüksek. Emekli olmadan çalışanlarla aynı seviyeye getirmeye düşünüyoruz" demişti.

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ŞENTOP: MECLİS'E BU HAFTA YA DA ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GELİR

Meclis Başkanı Şentop, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin ise "Bu hafta içinde açıklanır. Meclis'e bu hafta veya önümüzdeki hafta gelir. Ocak ayı içinde de Meclis'te değerlendirilir" dedi.