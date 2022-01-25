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Son dakika! İstanbul'da karla mücadele... Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Soylu'dan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın

#Istanbul#KAR#Kar Yağışı
Son dakika İstanbulda karla mücadele... Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Soyludan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünde açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı birazdan yavaş da olsa uçuşlara başlayacak. Büyük pist açıldı. Uçuşlar birazdan başlıyor." dedi. Bakan Soylu, "Vatandaşa çağrımız şudur; mümkün olduğunca özel araçlarıyla yola çıkmasınlar. İkincisi de buraya doğru bir geliş özel araçlara verilecek. Ağır araç ve ticari araçlarla ilgili yarın sabahı görmeliyiz. Aynı zamanda köprüden geçişlerle ilgili de Hasdal'a geçiş olacak, oradan da E-5'e verilmiş olacak. Yine mümkün olduğunca vatandaşlarımızın bu güzergahları da kullanmamalarını da tavsiye ediyoruz. Perşembeye kadar tedbirlerimizi gerçekleştireceğiz ama vatandaşlarımızdan da mümkün olduğunca bu arterleri kullanmamalarını, kar yağışı geçene kadar da tedbirli ve temkinli olmalarını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

4700 km’lik İstanbul Bölge müdürlüğündeki merkezde çok önemli çalışmalar yapıldı. Olumsuz hava şartları altında 11 bin vatandaşımız bu mücadeleyi verdiler. Süreç sıkıntılı geçti tabi. Mahmutbey ve Hadımköy kavşağı arasında yolda terk edilmiş araçlar nedeniyle trafik durdu. Terk edilmiş araçların ortadan kaldırılması gerekiyor.

İstanbul Havalimanı birazdan yavaş da olsa uçuşlara başlayacak. 

Büyük pist açıldı. Uçuşlar birazdan başlıyor.

Trenler hızlı trenler Ankara-İstanbul arasında çalışıyor. Marmaray sabaha kadar ücretsiz olarak hizmet edecek vatandaşlara.

Büyük bir özveriyle bu süreci devam ettireceğiz. Dünkü kadar olmasa da zor iklim koşulları devam edecek. Bizim tarafımızda olağanüstü durum devam ediyor. İnşallah bu sürecin de üstesinden geleceğiz.

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Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Öncelikle geçmiş olsun. Gaziantep'ten Bolu, Düzce'ye kadar, İstanbul'a kadar... Türkiye'nin birçok yerinde karın soğuğun etkisini görüyoruz.

Dün 15.00 itibariyle İstanbul yoğun ve soğuk kar yağışı ile karşı karşıya kaldı. Çok çetin bir mücadele başladı. Tipinin gelmesi ve yoğun kar ile soğuğun olması... Gece 00.00-01.00'e kadar koordine olarak çalıştık.

Vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda vali ve kaymakamlarımız yoğun müdahale etti.

15.00 sonrası tüm odağımızı İstanbul'a çevirdik. Valiliğimiz bir karar aldı ve çalışanların saatleri konusunda, 15.30'de tatili uygun buldular.

Ardından AVM'lerin kapanması, Sayın Bakanımız gecenin bir saatine kadar Marmaray'ın açık tutulması, valilerimiz, jandarma, emniyet ekipleri, AFAD, Kızılay... Topyekün bir çalışma gerçekleşti. Saat 02.30-03.00 gibi İstanbul'a indik. 3 havalimanı da izin vermedi. Pilotumuz risk alıp indi.

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Ardından hemen bir görev paylaşımı yaptık. Sabaha kadar 11.00-11.30'a kadar kalan araçların, orada bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için gayretlerimizi ortaya koyduk. Bakanımızın yaptığı koordinasyonla birlikte de Mahmutbey-Kınalı hattının kontrollü şekilde açılması ve araçların kurtarılması, vatandaşların barınma yerlerine ulaşabilmesi sağlandı.

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"SORUMLULUĞUMUZ TÜM İSTANBUL'A"

Vatandaşımız zorluk çekti mi? Elbette. Geçmiş olsun dileklerimizi tekrar iletmek istiyoruz. Kar yağışı perşembeye kadar devam edecek. Bizim istirhamımız şudur; 8 Valilik İstanbul'a gelişin durduğu için barınma ve konaklamayı İstanbul çevresinde gerçekleştirdi. Ulaşabildiğimiz kadar vatandaşa hem gıda-içecek takviyesi yapmaya çalıştık. Ulaşamadıklarımız bizi affetsinler. Sorumluluğumuz tüm İstanbul'a, tüm Türkiye'yedir.

Perşembe gününe kadar bu soğuk hava ve kar yağışı devam edecek. Aynısı Kocaeli'nde de oldu. 25 cm kar yağdı. Arkadaşlarımızın aldığı tedbirler neticesinde Kocaeli'nde hayatı aksatacak bir sorun olmadı. Burada da orada da bu tedbirlerimizi devam ettirmeliyiz.

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"BU GÜZERGAHLARI KULLANMAYIN"

Vatandaşa çağrımız şudur; mümkün olduğunca özel araçlarıyla yola çıkmasınlar. İkincisi de buraya doğru bir geliş özel araçlara verilecek. Ağır araç ve ticari araçlarla ilgili yarın sabahı görmeliyiz. Aynı zamanda köprüden geçişlerle ilgili de Hasdal'a geçiş olacak, oradan da E-5'e verilmiş olacak. Yine mümkün olduğunca vatandaşlarımızın bu güzergahları da kullanmamalarını da tavsiye ediyoruz. Uzun zamandır böyle bir soğuk ve kar yağışı ile karşı karşıya kalmamıştık. Perşembeye kadar tedbirlerimizi gerçekleştireceğiz ama vatandaşlarımızdan da mümkün olduğunca bu arterleri kullanmamalarını, kar yağışı geçene kadar da tedbirli ve temkinli olmalarını tavsiye ediyoruz.

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"10-12 KM YÜRÜDÜM"

Gece 03.00'ten beri 10-12 kilometre ben yürüdüm. Oradaki tabloyu görmek istedim. Ağır vasıtaları, makas yapan kamyonları gördüm. Hepsi yolu kapatmıştı. Çekiliyorlar ama olan vatandaşımıza oldu.

O araç yolu tıkadıktan sonra binlerce araç orada kalıyor. Ana arter ve otoyollarda kar küreme araçlarının girmesine engel oluyor.

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