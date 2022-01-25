Son dakika... İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Dünkü gibi olur mu? Uzman isim CNN TÜRK’te anlattı

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İstanbul yoğun kar yağışına teslim oldu... Yollar kapandı, çok sayıda araç mahsur kaldı, kazalar meydana geldi, toplu taşımada yoğunluk yaşandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı sebebiyle güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde çalışanlar dışındaki kamu görevlilerinin idari izinli olacağını açıkladı. İşte dakika dakika İstanbul'da yaşananlar ve kar nedeniyle alınan tedbirler...

İSTANBUL'DA DAKİKA DAKİKA SON GELİŞMELER

17.10 - İSTANBUL'UN KUZEYİNDE YAĞIŞ BAŞLADI! PROF. DR. ŞEN'DEN UYARI

İstanbul'un kuzeyinde yağış başladı. Kar yağışı, yavaş yavaş etkisini artırıyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Deniz etkisi dediğimiz kar yağışı başladı. 18.00'dan sonra esasen başlayacak. Esasında Anadolu Yakası'nı etkileyecek. Deniz etkisi İstanbul'da yaklaşık 3 gündür etkili. Bugün de akşam saatlerinde deniz etkisi olarak kuzey ilçelerden başlayarak gelecek. Dünkü gibi olur mu, olmaz mı? Onu tam kestiremiyoruz ama umarız dünkü gibi olmasın. Ama yine etkili bir kar yağışı olabilir. Çünkü hava çok soğuk ve tipi şeklinde de olabilir. Dünden herhalde ders almışızdır, erkenden evlerimize çekilelim. Araçlarımızı kullanmayalım.

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Kar yağışı aralıklı olarak Perşembe öğlene kadar devam edecek. Yarın da bir ara verecek ama yarın akşam yine deniz etkisi dediğimiz kar yağışı başlayacak. İstanbul'da kar artık çileye döndü. Uzun sürdü de o yüzden. Kısa sürse bu kadar çile çekmez İstanbullular.

Dikkat etmemiz lazım. Tedbirimizi almamız lazım. Kendi araçlarıyla kesinlikle çıkmasınlar.

Arnavutköy, Çatalca'dan güneye kadar ilerleyecek. Anadolu Yakası'nda da aynı şekilde Kartal'a kadar gelecek. Kent geneline yayılacak hemen hemen. Daha çok Boğaz kenarı ve Anadolu Yakası'nı biraz daha fazla etkileyecek. Bu gece kar yağışı devam eder. Yarın ara verecek biraz ama yarın akşam da burada. Ancak Perşembe akşamüstü havanın biraz ısınmasıyla lodosa dönmesiyle yumuşayacak ve Cuma günü de Marmara Bölgesi'nde yağmur var zaten.

Kar yağışı yarın sabah 09.00'a kadar Anadolu Yakası'nda etkili olacak. Perşembe günü öğleden sonra kar İstanbul'u terk edecek.

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16.25 - ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI KARAİSMAİLOĞLU CNN TÜRK'E KONUŞTU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CNN TÜRK canlı yayınında son durumu paylaştı.

Karaismailoğlu, "İklim koşullarına göre belirli kesimlerde tutup yolu açık tutmaya çalışıyoruz. hızlı trenlerimiz çalışmaya devam ediyor. Marmaray'ı dün akşam 24 saat çalıştırdık. Bu akşam ve yarın akşam da 24 saat ücretsiz çalışacak." ifadelerini kullandı.

16.15 - VALİ YERLİKAYA: OTOYOL VE D-100'DE PARK EDİLEN ARAÇLARI KALDIRALIM

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kıymetli İstanbullular, ilimizde kar yağışıyla mücadelemiz devam ediyor. Çalışmalarımızın hızla tamamlanabilmesi için otoyol ve D-100’de park edilen araçların kaldırılması gerekmektedir. Araçlarımızı hemen bulundukları yerden kaldıralım. Lütfen bize yardımcı olun" dedi.

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16.03- İSTANBUL'A GİRİŞ KISITLAMASI KALDIRILDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli İstanbullular, Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize giriş kısıtlaması kaldırılmıştır." dedi.

15.51- METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI: SALI, ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT

Tüm Türkiye’de etkisini gösteren kar yağışının ardından MGM Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, 5 günlük hava durumu raporunu açıklayarak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Macit, “Yaptığımız son değerlendirmelere göre İstanbul’da kar yağışlarının aralıklarla orta kuvvetlerde devam etmesini bekliyoruz. Çarşamba sabah saatlerinden sonra İstanbul’da kar yağışının ara vermesini Çarşamba gece tekrar başlayıp Perşembe sabah saatlerine kadar devam ettikten sonra İstanbul’u kar yağışı olarak terk etmesini bekliyoruz. Cuma günü İstanbul’da kar yağışı yok ancak önümüzdeki 3 gün boyunca özellikle gece sıcaklıkları sıfırın altında olacağından dolayı buzlanma ve don olayı riski İstanbul’da devam ediyor” diye konuştu.

Ankara için de tahminlerini söyleyen Macit, “Ankara’da önümüzdeki 3 gün boyunca hafif kar yağışları geçişimiz var. Önemli bir kar yağışı beklemiyoruz ancak gece sıcaklıkları eksi 10 derecenin altında olacak. Kuvvetli buzlanma ve don olayı bekliyoruz. Gündüz sıcaklıkları da sıfır derecenin altında olacağından dolayı vatandaşlarımızı özellikle buzlanma ve dona karşı uyarmak istiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

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Tüm Türkiye genelinde kar yağışlarının Salı, Çarşamba ve Perşembe günü devam edeceğinin altını çizen Macit, “Özellikle Doğu Akdeniz bölgesinde, İç Anadolu’nun doğusunda Çarşamba günü de Karadeniz’in doğusunda, Doğu Anadolu’nun batısında ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında yoğun kar yağışları bekliyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın çok dikkatli olmalarını istiyoruz. Cuma günü Doğu Anadolu’nun doğusunda görüldükten sonra soğuk havanın yurdumuzu terk etmesini Cumartesi günü ise yeni bir yağışlı havanın batı kesimlerden giriş yapmasını bekliyoruz. Hava sıcaklığının ise mevsim normallerinin dört derece altında seyrediyor. Bunun devam etmesini bekliyoruz hafta sonuna kadar ancak Cuma günü batı kesimlerde artarak mevsim normallerine yaklaşacağını tahmin ediyoruz” açıklamasında bulundu.

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15-35 - İSTANBUL'DA YOLLAR TRAFİĞE AÇILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul’da Karayolları Genel Müdürlüğü ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır." dedi.

15.32 - YOL AKSARAY İSTİKAMETİNE AÇILDI

İstanbul'u esir alan kar yağışı sırasında yolda yakalanan sürücüler araçlarını Mahmut Bey gişelerine park etmişti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın çağrısının ardından sürücüler, araçlarını park ettikleri yerden çekti. Sahiplerine ulaşılamayan araçlar ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

İstanbul'u felç eden kar yağışı sırasında hayat durmuş, çok sayıda sürücü yolda kalmıştı. Sürücülerin bir kısmı da araçlarını oldukları yere park ederek, evlerinin yolunu tutmuştu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, çalışmaların daha sağlıklı yapılabilmesi için vatandaşlardan araçlarını park ettikleri yerden almalarını istedi. Vali Yerlikaya'nın çağrısına uyan vatandaşlardan kimisi küreklerle karları temizledi araçlarını çıkardı. Çıkamayan vatandaşlara ise sivil trafik ekipleri yardım etti. Öte yandan, kar küreme araçlarının çalışmalarının ardından yol Aksaray istikametine açıldı. Çalışmalarla birlikte Edirne istikametinde ise yol kısmi olarak açıldı.

15.08 - HSK'DAN YENİ AÇIKLAMA: HAKİM VE SAVCILARA İKİ GÜN İDARİ İZİN

Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan yapılan açıklamada "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle, İstanbul'da görev yapmakta olan Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının 25.01.2022 ve 26.01.2022 (salı-çarşamba) tarihlerinde iki gün süreyle idari izinli sayılmalarına, yargısal iş ve işlemlerin nöbetçi hakim-savcı ve mahkemeler eliyle yürütülmesine karar verilmiştir" denildi.

14.41 - OTOBÜS GEÇİŞLERİNE İZİN VERİLMEYE BAŞLANDI

Bolu Valisi Ahmet Ümit, İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Bolu'da otobüslerin geçişlerine izin verilmeye başlandığını duyurdu. Vali Ümit yaptığı açıklamada, "İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle ilimizden İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmeyen, 32 otobüs ve çok sayıda otomobilde bulunan 2 bin 500 yolcu misafir edilmiş, ihtiyaçları karşılanmıştır. TIR'lar bekletilmekte, otobüs ve otomobil geçişlerine izin verilmektedir" ifadelerini kullandı.

13.30 - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 6 yeni tedbir açıkladı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 25.01.2022 tarihli toplantısında;

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle;

1- Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına,

2- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına,

3- Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 09.00’a kadar durdurulmasına,

4- İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

5- Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine,

6- Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına karar verilmiştir.

İlimizdeki karla mücadele çalışmalarında İçişleri Bakanlığımızca yayımlanan “Kış Tedbirleri Genelgesi” kapsamında oluşturulan; arama kurtarma, sağlık, tahliye ve yerleştirme, güvenlik ve trafik, beslenme, gıda, tarım ve hayvancılık, enerji, ulaşım-altyapı, nakliye, haberleşme, barınma ve teknik destek ve ikmal çalışma gruplarında 18.029 personel ve 5.227 araç ile müdahale edilmiştir.

13.00 - İstanbul'da özel araçlara yönelik kısıtlama kaldırıldı, Boğaziçi Köprüsü özel araçlara açıldı. Köprüden araç geçişleri başladı.

OTOGARDAN ÇIKIŞ YASAĞI UZATILDI

12.47 - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden "İimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar; yarın (26 Ocak 2022, ÇARŞAMBA) 09.00’a kadar durdurulmuştur." mesajını paylaştı.

12.35 - Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter'dan "İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferleri perşembe gününe kadar 24 saat ücretsiz hizmet verecektir." açıklamasını yaptı.

12.34 - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından "Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "Bu akşam saatlerinden itibaren Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli kar yağışı (8-20 cm yeni örtü) bekleniyor. Kuvvetli buzlanmayla birlikte etkili olması beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, don, yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." uyarısında bulundu.

12.30 - Kar temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından saat 12.00 itibariyle bir pist, açıldı. Türk Hava Yolları'nın (THY) Karakas-İstanbul uçağı saat 12.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

12.30 - TCDD, Twitter'dan "İstanbul genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferleri perşembe gününe kadar 24 saat ücretsiz hizmet verecektir." paylaşımında bulundu.

12.28 - Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye’deki önemli karayolu güzergahlarındaki güncel yol durumuna ilişkin açıklama yaptı.

KGM’den yapılan açıklamaya göre, Anadolu’dan İstanbul'a giden, yoğun kar yağışından dolayı çevre illerde bekletilen TIR'lar hariç, diğer araçların İstanbul Anadolu Yakası'na gidecek olanları trafiğe açıldı. Ancak zorunlu olmayanların trafiğe çıkmaması gerektiği belirtildi.

Trakya tarafından İstanbul’a girişler ise yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle kapatıldı ve araçlar uygun bekleme alanlarında bekletileceği bildirildi. Trakya tarafından İstanbul yönüne gelecek olan sürücülerin trafiğe çıkmaması gerektiği de hatırlatıldı.

Yapılan açıklamada diğer yol güzergahlarındaki durum ise şöyle ifade edildi:

“Aydın-Muğla Yolu ulaşıma açılmıştır. Muğla-Marmaris (Sakar Geçidi) Yolu ulaşıma açılmıştır. Siverek-Adıyaman Yolu ulaşıma açılmıştır. Diyarbakır-Siverek Yolu ulaşıma açılmıştır. Diyarbakır-Bingöl Yolu ulaşıma açılmıştır. Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan TIR trafiğine kapatılmıştır. Kangal-Divriği-Arapgir Yolları ulaşıma kapatılmıştır. Muğla-Kale Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Keçiborlu-Uluborlu Yolu ulaşıma kapatılmıştır.”

12.25 - Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, karla mücadeledeki son durumu paylaştı ve uyarılarda bulundu.

DİVERT UÇUŞLAR ÖNCELİKLİ OLARAK 12.00'DE HAVA TRAFİĞİ AÇILDI

12.06 - İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndaki uçuşlar geçici olarak durdurulmuştu. Karla mücadele çalışmaları devam ederken Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi. SHGM’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İstanbul Havalimanı (LTFM) 18/36 pisti park yeri onayı alınarak divert uçuşlar öncelikli olacak şekilde 25 Ocak 2022 tarihi saat 12.00'de trafiğe açılmıştır” denildi. Öncelik kar yağışı nedeniyle havalimanına iniş yapamayarak başka şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirilen (divert) uçuşlarda olacak.

11.30 - Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Kocaeli ve Yalova ile zamanla Sakarya çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (10-20 cm yüksek kesimlerde 20 cm üzeri yeni kar örtüsü) kar yağışları beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

11.22 - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından "Dünkü kar yağışı ve tıkanma sebebiyle araçlarını yol kenarına bırakan vatandaşların araçları bıraktıkları yerden almaları yol güvenliği ve akış açısından önemli. Şehir içindeki tüm yollar şu an açık, aracınızı rahatlıkla alabilir, çalışma yapan ekiplere yardımcı olabilirsiniz." mesajını paylaştı.

11.20 - İBB, metro hatlarında seferlerin bugün de gece saat 02.00’ye kadar uzatıldığını açıkladı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA TÜM UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

11.10 - THY , İstanbul Havalimanı'ndan yapacağı tüm uçuşları, saat 00.00'a kadar durdurduğunu açıkladı.

10.40 - İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle TEM ve D-100 yollarının Bolu Dağı kesiminde trafik ve Karayolları ekipleri, uygulama yaptı. İki güzergahta da yolların Bolu Dağı Tüneli'ne yaklaşık 1 kilometre mesafede TIR, otobüs ve kamyonlar durduruldu. İrsaliyelerinde İstanbul'a gittiği tespit edilen araçlar geri döndürüldü. Araçlar, bir dinlenme tesisinin park alanına yönlendirildi. Park alanında bekleyen otobüslerdeki yolculara Türk Kızılayı Bolu Şubesi ekipleri tarafından gıda desteği sağlandı.

BİN KİŞİ MİSAFİRHANELERDE KALDI

Dün gece saatlerinden beri yapılan uygulama kapsamında otobüslerdeki yolcular, Bolu Valiliği'nce hazırlanan misafirhanelere yönlendirildi. Yaklaşık bir kişi, dün geceyi misafirhanelerde geçirdi.

İstanbul'daki kar yağışının etkisini azaltması ve yeniden araç girişlerine açılmasıyla birlikte Bolu'da bekletilen araçların yollarına devam edebileceği belirtildi.

10.09 - Milli Savunma Bakanlığı, "İstanbul’da yaşamı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle Hadımköy bölgesinde mahsur kalan 71 vatandaşımız Hadımköy Kışla Komutanlığımızda misafir edilmiştir. AFAD ile koordineli olarak kar temizliği ve kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere İstanbul Garnizon birliklerindeki iş makineleri hazırlanmış ayrıca 2, 3 ve 5’inci Kolordu Komutanlıklarımızdaki iş makinelerinin de İstanbul’a sevki için planlama yapılmıştır" açıklamasını yaptı.

09.40 - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte İmamoğlu'nun açıklamaları...

"Kar kalınlığı 80 cm'yi bulan bölgelerimiz var. Özellikle kuzey hattımızda, bu yollarda 1 metreyi aşan kar yoğunluklarına ulaştı. Şehrimizin genelinde 35-50 cm arasında bir kar kalınlığı oluşmuştur.

Kar yağışı dün olduğu gibi bugün de akşam itibariyle beklenen 18:00 itibariyle yoğun bir biçimde devam etme ihtimali yüksek. Belli bölgelerde kar yağışı etkili olacak. Yapılan bütün uyarılara bütün vatandaşlarımızın hassasiyetle uymasını istiyoruz. İstanbul'da hiçbir su kesintisi olmayacaktır."

VALİ YERLİKAYA'DAN İSTANBULLULARA ÇAĞRI: D-100'E PARK EDİLMİŞ ARAÇLARIN KALDIRILMASI GEREKMEKTEDİR

09.10 - İstanbul Valisi Yerlikaya, "Karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için, otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım" mesajını paylaştı.

YOLLAR BUZA DÖNDÜ, KAR ESARETİ GECEDEN BERİ SÜRÜYOR

09.05 - TEM Otoyolu İSTOÇ mevkiinde kar esareti dün geceden beri devam ediyor. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda trafik durmuş durumda. Yol adeta buz pistine döndü.

Trafiğin durduğu yolda aküsü biten bir aracın sürücüsü başka bir araç sürücüsünde yardım isteyerek aküsünü şarj etmeye çalıştı.

Duran trafikte beklemekten sıkılan bazı sürücülerin ise araçlarından inerek kısa yürüyüşler yaptığı görüldü.

08:45 - Onlarca araç Beylikdüzü Hadımköy girişinde yolda kaldı. Bölgede mahsur kalan araçlar trafiği durdururken, geceyi oldukları yerde geçiren sürücülerin bekleyişi sürüyor.

08.35 - Polis ekipleri köprüler ve Avrasya'da çift yönlü kontrol noktası oluşturarak özel araçlara izin vermedi. Avrasya Tünelinde izin verilmeyen özel araçlar trafikte uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Trafiğe çıkan sürücülerin alınan tedbir kararından haberleri olmadığını belirtti.

KUZEY MARMARA OTOYOLU TEK YÖNLÜ OLARAK TRAFİĞE AÇILDI

08.10 - Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören mevkiinde dün öğle saatlerinde yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle yol trafiğe kapanmıştı. Etkisini arttıran ve gece boyunca devam eden kar yağışı, bölgeye çok sayıda aracın mahsur kalmasına neden olmuştu.

Ekiplerin gece boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda yol yaklaşık 17 saat sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı. Yolda yapılan kar küreme çalışmalarının ardından

jandarma ekipleri Çatalca istikametine tek şerit halinde geçişlere izin verdi. Bölgede mahsur kalan İHA ekibi de kurtarıldı.

Kazanın meydana geldiği İstanbul istikametinde ise araç kaldırma çalışmalarının devam ettiği ve yolun önümüzdeki saatlerde trafiğe açılacağı öğrenildi.

08.06 - HSK, İstanbul’da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılması yönünde karar aldı. Yargısal iş ve işlemler, nöbetçi hakim ve mahkemeler eliyle yapılacak.

TEM OTOYOLU MAHMUTBEY GİŞELERDE TRAFİK KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANIYOR

07.45 - İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve tipi TEM otoyolunun kapanmasına neden oldu. Gece boyu süren çalışmalar sonucunda otoyolda trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Günün ilk saatleriyle araçlar Edirne yönüne tek şeritten yönlendirildi. Otoyol kenarında trafik yoğunluğundan dolayı terk edilen araçların durduğu da görüldü. Otoyolun baz bölümleri buza dönerken ekiplerin çalışmaları sürüyor.

07.35 - Bakan Koca, yoğun kar yağışının yaşandığı İstanbul'da, acil sağlık hizmetlerinin aksamaması için hazırlanan UMKE ekiplerinin fotoğrafını paylaştı. Koca, fotoğrafa, "UMKE İstanbul'un hizmetinde. Hava koşulları İstanbul'da ulaşımı ciddi şekilde etkilemiş durumda. Acil sağlık hizmetlerinde aksamaların önüne geçebilmek için, koşullara uygun donanıma sahip UMKE ekiplerimiz şehrin farklı noktalarında görevlendirilmiştir. Hayırlı sabahlar" notunu ekledi.

07.00 - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kar yağışının bugün de aralıklarla devam edeceğini duyurdu ve turuncu uyarıda bulundu.

ÖZEL ARAÇLARIN TRAFİĞE ÇIKMASI YASAKLANDI

06.08 - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle; Bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir" mesajını paylaştı.

05.30 - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yollarda mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3 bin 180 kişinin ise otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirildiğini duyurdu.

03.30 - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, otogarlarda şehirlerarası otobüslerin çıkış kısıtlamasının 13.00'a kadar uzatıldığını duyurdu.

03.00 - Kızılay ekipleri, yurt genelinde karla mücadele eden bölgelerde yolda mahsur kalan vatandaşlara yiyecek yardımının yanı sıra çeşitli konularda destek oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle binlerce insanın saatlerce yollarda mahsur kaldığı İstanbul'da Kızılay ekipleri, vatandaşlara kumanya ikramında bulundu. Kemerburgaz, Beylikdüzü, Arnavutköy, Silivri, Esenyurt, Tekstilkent, Bayrampaşa, Çatalca gibi ilçelerde kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda vatandaşlara destek veren Kızılay gönüllüleri, yaptıkları hazırlıklarla, çorba, atıştırmalık malzeme, su, içecek ile kumanya dağıttı. Vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan gönüllüler, yolda kalan vatandaşların araçlarına zincir takmalarına da yardımcı oldu.

01.27 - İletişim Başkanlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle 81 ilde 4 bin 603 vatandaşın mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevk edildiğini açıkladı.

İSTANBUL İSTİKAMETİ TEDBİR AMAÇLI DURDURULDU

Olumsuz hava koşullarından dolayı 75 adet devlet ve il yolunun ulaşıma kapatıldığı aktarılan açıklamada, "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Düzce ve Bursa güzergahından İstanbul’a gidişler tedbir amaçlı durdurulmuştur. 6 il valiliği tarafından yoldan kalan kişiler için gerekli tedbirler alınmıştır. İstanbul ve Adıyaman Havaalanları uçuşa kapatılmıştır. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımızın hizmetindedir" ifadelerine yer verildi.

01.25 - İstanbul Havalimanı'nda iniş ve kalkışların iptal saati 13.00'e kadar uzatıldı.

01.00 - Kar yağışı Büyükçekmece'de de yolları kapattı. Ara sokaklara araçlar girmekte zorluk çekince vatandaşlar evlerine yaya yürüdü. Yolda kalanların imdadına ise kar çalışması yapan kepçeler yetişti. İnsanlar evlerine kepçenin ağzında gitmeye çalışırken kalp krizi geçiren bir hasta, yolda ilerleyemeyen ambulansa kepçe ile yetiştirildi.

00.50 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a geldi.