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Son dakika... Muğla ve Antalya'da kar yağışı! Karayolu trafiğe kapandı... Yıllar sonra ilk kez yağdı

#Kar Yağışı#Muğla#Antalya

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Muğla ve Antalya'da da kar yağışı etkili oldu. Muğla’da etkili olan kar yağışı sonrası merkez ilçe Menteşe’den Marmaris ve Fethiye’ye ulaşımın sağlandığı karayolu trafiğe kapandı. Marmaris ilçe merkezine 35 kilometre mesafedeki Osmaniye ve 40 kilometre uzaklıktaki Bayır Mahallesi’ne 13 yıl sonra kar yağdı. Antalya kent merkezine de 29 yıl sonra ilk kez kar yağdı. Gece uyumayan Antalyalılar lapa lapa yağan karın keyfini çıkardı.

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Muğla’da gece saat 23.00’dan sonra Datça’dan başlayarak Marmaris, Bodrum, Ula ve merkez ilçe Menteşe’de yağan kar sonrası merkez ilçe Menteşeden Marmaris, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye’ye ulaşımın sağlandığı tek karayolu yoğun kar yağışı sonrası ulaşıma kapandı.

Menteşe çıkışında Devrant yokuşu ve Ula girişindeki ışıklı döner kavşakta trafik ekipleri Marmaris ve Fethiye istikametine seyredecek araçlara geçiş izni vermedi. Ayrıca, Menteşe’den Denizli istikametine seyredecek araçlara da kar yağışının başladığı saatlerde zincirsiz izin verilmezken gece saatlerinde bu yol da ulaşıma kapatıldı.

Son dakika... Muğla ve Antalyada kar yağışı Karayolu trafiğe kapandı... Yıllar sonra ilk kez yağdı

Yol üzerinde çok sayıda araç beklerken, kapanan yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması için Karayoları ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bilgi verildi.

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HAMİLE VE ENGELLİ ÇALIŞANLAR İDARİ İZİNLİ

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışının hayatı etkilediği ilçelerde kamu görevlisi hamile ile engelli çalışanlarımızın idari izinli sayılmalarına valiliğimizce karar verilmiştir" denildi.

Son dakika... Muğla ve Antalyada kar yağışı Karayolu trafiğe kapandı... Yıllar sonra ilk kez yağdı

MARMARİS’İN KIRSAL MAHALLELERİNE 13 YIL SONRA KAR YAĞDI

Marmaris ilçe merkezine 35 kilometre mesafedeki Osmaniye ve 40 kilometre uzaklıktaki Bayır Mahallesi’ne yıllar sonra yeniden kar yağdı. Bugün saat 21.00 sıralarında başlayan kar yağışı nedeniyle jandarma güvenlik için karayolunu trafiğe kapattı. Muğla Büyükşehir Belediye ekipleri karayolunu temizlemek için iş makineleri ile çalışma başlattı. Ayrıca İçmeler-Turunç karayolu arasında kalan 650 metre yükseklikteki Kızılağaç bölgesi kar ile kaplandı. Trafik kazası ve olumsuz bir olayın yaşanmadığı kırsal mahallelerde en son 13 yıl önce 23 Şubat 2009 yılında kar yağmıştı. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler 40 kilometrelik karla kaplı karayolunda devriye gezerek zincir takmadıkları için ilerleyemeyen 4 araç sürücüsüne yardımcı oldu. Kırsal mahallede yaşayan vatandaşlar kar yağışını çekerek sosyal medya hesaplarında 'Uzun zamandır ilk defa kar yağdı' yorumuyla paylaşım yaptı.

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Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri kar yağışının gece boyunca aralıklarla devam edeceğini, sıcaklığın ise 0 ile eksi 4 derece civarında seyredeceğini açıkladı. Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)

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BODRUM'DA KAR

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Muğla genelinde kar yağışı uyarısı yaptı. Mazı Mahallesi, Etrim Mahallesi'nde kar yağışı etkisini gösterdi. Kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekipler önlem aldı.

Son dakika... Muğla ve Antalyada kar yağışı Karayolu trafiğe kapandı... Yıllar sonra ilk kez yağdı

ANTALYA'DA 29 YIL SONRA İLK KAR

Antalya'da kayıtlı zamanların en yüksek kar kalınlığı 7 Ocak 1993 tarihinde 5 santim olarak ölçülmüştü. Meteorolojinin uyarıları doğrultusunda kent merkezinde beklenen kar, saat 03.00 sıralarında başladı. Yağış, kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, yüksek rakımlı yerlerde kar şeklinde görüldü. Sabaha karşı karın yağacağı haberini alan Antalyalılar gece uyumadı. Kent merkezine aileleriyle birlikte inenler, yağışla birlikte büyük sevinç yaşadı. Zaman zaman şiddetini arttıran kar yere düşer düşmez erirken, birçok kişi o anları cep telefonları ile görüntüledi. Bazıları kar altında koşup eğlenirken, bazıları da uzaklardaki sevdiklerini telefonla arayarak heyecanlarını paylaştı.

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Son dakika... Muğla ve Antalyada kar yağışı Karayolu trafiğe kapandı... Yıllar sonra ilk kez yağdı




Konyaaltı seyir terasına ailesi ile birlikte gelen Dr. Mehmet Ayni, “Çok mutluyuz. Bu saate kadar kar yağmasını bekledik. Özellikle kızım istedi. Onun için hastanede nöbetçi olduğum halde uyuyamadım. Kızımı kar seyretsin diye getirdim” dedi.

Karı çok sevdiğini ve gördüğünde ağladığını söyleyen Azime Nur Ayni de, “Antalya'da kar görmek çok güzel bir duygu. Mutluyum yani" dedi.

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İLK KAR YAĞDIĞINDA 7 YAŞINDAYDI

29 yıl önce kar yağdığında ilkokula giden bir öğrenci olduğunu anlatan Esma Yılmaz, “O zaman ilkokul birinci sınıf öğrencisiydim. Şimdi yeniden görmek nasip oldu. Çocuklarımla birlikte kar yağışını seyretmek için hiç uyumadık. 29 yıl önce yağdığında kar tutmuştu. Şaşkınız" diye konuştu.

Daha önce hiç kar görmediğini anlatan Mehmet Emin Korkmaz ise, “Kar görmek için sabah erkenden uyandım. Çok heyecanlıyım. Sevinçli ve heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Sabah işe gitmek için otomobiline binen güvenlik görevlisi Serbülent Yavuz da şaşkınlık yaşadı. Otomobilinin üzerini kaplayan kar örtüsünü temizleyen Yavuz, “Antalya'ya 29 yıl önce kar yağdığında 5 yaşındaydım. O zaman kar yerde tutmuştu. Bugün de kar yağışını görünce mutlu oldum" dedi.

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Son dakika... Muğla ve Antalyada kar yağışı Karayolu trafiğe kapandı... Yıllar sonra ilk kez yağdı


METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Yaz aylarında sıcaklık rekorlarının kırıldığı turizm kenti Antalya'da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, geçen hafta ortasından itibaren düşmeye başlamıştı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü de, "Yağışların kentin kıyı kesimleri ile batısında hafif kar (2 ila 6 cm), doğusunun iç kesimlerinde (İbradı, Akseki ve Gündoğmuş çevreleri ile Manavgat'ın, Serik'in, Alanya'nın ve Gazipaşa'nın yüksekleri) yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Kar yağışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor" uyarısında bulunmuştu. Süleyman EKİN- İbrahim LALELİ- Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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