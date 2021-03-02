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Haber Giriş: 02.03.2021 - 10:11 | Son Güncelleme:

Son dakika: İstanbul Valiliği'nden sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

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Son dakika: İstanbul Valiliği'nden sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İstanbul Valiliği sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili olarak açıklama yaptı. Valilik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Cuma saat 21.00­ ile Cumartesi 05.00 arasında ve Cumartesi saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 arasındadır. Cumartesi günleri saat 05.00­ ile 21.00 arasında kısıtlama yoktur.'' ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliği'nden gelen açıklama şu şekilde:

Cuma saat 21.00­ ile Cumartesi 05.00 arasında ve Cumartesi saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 arasındadır. Cumartesi günleri saat 05.00­ ile 21.00 arasında kısıtlama yoktur.

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