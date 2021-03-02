Son dakika: İstanbul Valiliği'nden sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması
İstanbul Valiliği sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili olarak açıklama yaptı. Valilik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Cuma saat 21.00 ile Cumartesi 05.00 arasında ve Cumartesi saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 arasındadır. Cumartesi günleri saat 05.00 ile 21.00 arasında kısıtlama yoktur.'' ifadelerini kullandı.
İstanbul Valiliği'nden gelen açıklama şu şekilde:
Cuma saat 21.00 ile Cumartesi 05.00 arasında ve Cumartesi saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 arasındadır. Cumartesi günleri saat 05.00 ile 21.00 arasında kısıtlama yoktur.
🟠 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması,— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) March 2, 2021
⏰Cuma saat 21.00 ile Cumartesi 05.00 arasında ve
⏰Cumartesi saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 arasındadır.
✅Cumartesi günleri saat 05.00 ile 21.00 arasında kısıtlama yoktur.
📌Genelgenin ayrıntıları için:
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