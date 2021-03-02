Son dakika: İstanbul Valiliği'nden sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İstanbul Valiliği'nden gelen açıklama şu şekilde:

Cuma saat 21.00­ ile Cumartesi 05.00 arasında ve Cumartesi saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 arasındadır. Cumartesi günleri saat 05.00­ ile 21.00 arasında kısıtlama yoktur.

🟠 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması,



⏰Cuma saat 21.00­ ile Cumartesi 05.00 arasında ve



⏰Cumartesi saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 arasındadır.



✅Cumartesi günleri saat 05.00­ ile 21.00 arasında kısıtlama yoktur.



📌Genelgenin ayrıntıları için:

👇🏻👇🏻https://t.co/RtDjFHVlQZ — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) March 2, 2021

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