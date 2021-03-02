Cumhurbaşkanı: Yeni kontrollü normalleşme başlıyor... ‘Kırmızı iller’ dışında restoranlar açılıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kademeli normalleşme çerçevesinde bugün uygulamaya geçen “yerinde karar” döneminin ilk kabine toplantısına başkanlık etti. Beştepe’de saat 15:55’te başlayan toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri konusunda kabineye kapsamlı bir sunum yaptı. Koca, mutasyonlu virüsün hangi illerde ne durumda olduğunu, illerdeki vaka tablosunu, alınabilecek tedbirleri ve esnetme önerilerini kabine üyelerine anlattı.

İLLER RİSK DURUMUNA GÖRE 4 RENGE AYRILDI

Toplantıda düşük (mavi), orta (sarı), yüksek (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak dört kategoriye ayrılan illerdeki risk durumuna göre lokantaların açılmasından yüz yüze eğitime, hafta sonu yasaklarından hafta içi kısıtlama saatlerine kadar kademeli normalleşme kararları alındı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bugün itibarıyla yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz. Aksi bir durumda yani salgın artış eğilimine girdiği yerde kısıtlamalar genişletilebilecek. Her ilimiz salgın tedbirlerinin orada ne düzeyde uygulanacağını kendileri belirleyecek” sözleriyle açıkladığı o kararlar:

SOKAK YASAKLARI

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek riskli ve çok yüksek riskli illerde bir süre daha pazar günü devam edecek. Akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma yasağı sürecek.

RESTORAN, KAFELER

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı pastane, kıraathane gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebilecek.

HALI SAHA-HAVUZLAR

Halı saha ve yüzme havuzu gibi spor tesisleri düşük riskli illerde sabah 09.00 ile akşam 19.00 arasında hizmet verebilecek.

21 YAŞ ALTI, 65 YAŞ ÜSTÜ

Sokağa çıkma saatleri 65 yaş üstü ve 21 yaş altı için orta ve düşük riskli illerde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli yerlerde çıkma süreleri arttırılacak.

KAMU ÇALIŞMA SAATİ

Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye’de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecek.

NİKAH VE DÜĞÜNLER

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.

GENEL KURULLAR

Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları düşük, orta, yüksek riskli illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecek.









OKULLAR HANGİ İLLERDE NASIL AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitimin başlayacağı illeri ve sınavların yapılıp yapılmayacağını şöyle açıkladı: “Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacak. Düşük ve orta riskli şehirlerde eğitim, öğretime başlanacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde sadece liselerde yüz yüze sınavlarda yapılacak.” Buna göre İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde okul öncesi, ilkokullar ve 8 ile 12’nci sınıflarda bugün yüz yüze eğitim başlayacak. Bunlara ilave olarak, düşük ve orta riskli illerde, ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de okullar açılacak. Ancak yüksek ve çok yüksek illerde genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak.

İLKOKULLARDA HAFTADA 2 GÜN

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada okulların bugün açılacağı belirtilerek şöyle denildi: “Düşük ve orta riskli illerde yüz yüze eğitime; okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün, ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat yüz yüze eğitime başlanacak.

LİSEDE SINAVLAR 8 MART'TA

Yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime; okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacak. Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacak. Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerimizde yüz yüze gerçekleştirilecek. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecek. Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitim sürecek. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecek.”