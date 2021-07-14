Son dakika... İranlı muhalif Habib Chaab Türkiye'ye gelip ortadan kaybolmuştu! Esrarengiz olaylar zinciri çözüldü

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Olay geçtiğimiz ekim ayında İstanbul'da yaşandı. İranlı muhalif Habib Chaab, Türkiye’ye geldikten sonra ortadan kayboldu.

TRT Haber'den Hamza Çiftçi'nin haberine göre MİT ve Emniyet'in yürüttüğü soruşturmayla Chaab’ın ardında bıraktığı esrarengiz olaylar zinciri çözüldü. Chaab’ı kaçıranlar, Türkiye’nin yakından tanıdığı organize suç örgütü lideri Naci Zindaşti’nin adamlarıydı.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

MİT ve Emniyet'in incelemesi sonucu olaya karıştığı tespit edilen 16 kişiden 12'si yakalandı. 11’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Zindaşti ve adamları hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, suç örgütü elebaşısı Zindaşti için "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna azmettirmek" suçlamasıyla 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

FİRARİ 4 KİŞİNİN DOSYASI AYRILDI

Diğer sanıklar hakkında da benzer suçlamalarla 21 yıla kadar hapis istendi. Firari 4 kişinin dosyası ise ayrıldı. Firariler arasında, Chaab’ın kaçırılmasına yardım eden bir kadın da var.

İDDİANAMENİN DETAYLARI

İddianameye göre; Habib Chaab İsveç'ten İstanbul'a, "Saberin Saadi" adıyla tanıdığı, gerçek adı ise Zeynep Savari olan kadınla buluşmak için geldi. Fakat onunla buluşmaya gittiğinde bindiği minibüste eli silahlı kişilerce bayıltıldı. Ardından karayoluyla Van’a götürülüp İran'a kaçırıldı. Chaab’in daha sonra İran’da tutuklandığına dair haberler çıktı.

Bir dönem Türkiye'de de bulunan suç örgütü elebaşı Naci Şerifi Zindaşti, çeşitli suçlardan gıyabında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Habib Chaab'ın kaçırılmasına ilişkin dosyanın da bu dava ile birleştirilmesi bekleniyor.

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