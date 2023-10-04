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Son dakika... Irak'ın kuzeyine bir hava harekâtı daha

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#Irak#Hava Harekatı#Son Dakika
Son dakika... Irakın kuzeyine bir hava harekâtı daha
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 20:34

Son dakika haberi... Millî Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine yeni bir hava harekâtı düzenlendiğini açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 4 Ekim 2023 saat 19.00'da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 22 hedef imha edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Millî Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine yeni bir hava harekâtı düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

PKK/KCK ve diğer terörist unsurlarını etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 4 Ekim 2023 saat 19.00'da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 22 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

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Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekât sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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#Irak#Hava Harekatı#Son Dakika

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