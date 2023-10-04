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Son dakika... İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının planlayıcısı Suriye'de etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#İstiklal Caddesi#Bombalı Saldırı#Suriye
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 14:36

MİT, İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırının organizatörlerinden, PKK/KCK-PYD/YPG'nin Suriye'deki İstihbarat Yapılanması'ndan sorumlu 'Mazlum Afrin' kod adlı Nabo Kele Hayri'yi Suriye'de etkisiz hale getirdi.

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MİT, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının ardından eylemin failleri Ahlam Albashır Saleh ile Bilal Hassan'ı yönlendiren ve Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasını sağlayan PYD/YPG iş birlikçisi Halil Menci'yi 22 Şubat 2023 tarihinde Suriye'de etkisiz hale getirmişti.

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren MİT, PKK/KCK-PYD/YPG tarafından Türkiye'ye yönelik eylemler gerçekleştirmek amacıyla Mayıs 2022'de kurulan 14 kişilik istihbarat yapılanmasında yer alan 'Mazlum Afrin' kod adlı Nabo Kele Hayri'nin Suriye'de olduğunu tespit etti.

NOKTA OPERASYONLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Geçmiş dönemde Suriye içinde örgütün hakim olduğu bölgelerde farklı yerleşim yerlerinde istihbarat sorumluluğu yapan terörist, takibe alındı. Sürdürülen titiz çalışmalar sonucunda Suriye/Haseke'de bulunduğu belirlenen terörist, dün MİT'e ait özel bir ekip tarafından nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

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Harekat bölgelerindeki Türk güvenlik birimleri ile Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarına yönelik saldırı ve sabotaj eylemleri organize ettiği öğrenilen teröristin, Barış Pınarı Harekat bölgesinde 2 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen ve 4 sivilin hayatını kaybettiği bombalı saldırının da organizatörü olduğu belirlendi. Teröristin Zeytin Dalı Harekatı sırasında da SMO ile girdiği çatışmada gözünden yaralandığı tespit edildi.

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Uzun zamandır MİT'in Suriye'de tespit etmeye çalıştığı teröristin ayrıca İstiklal saldırısının faili Ahlam Albashır Saleh'e Suriye'de bizzat iki haftalık özel bir eğitim verdiği ve akabinde Türkiye'ye gönderilmesini organize ettiği öğrenildi

Son dakika... İstiklal Caddesindeki terör saldırısının planlayıcısı Suriyede etkisiz hale getirildi

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#İstiklal Caddesi#Bombalı Saldırı#Suriye

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