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Alçak saldırıda yeni gelişme! Terörist kadının İstiklal Caddesi'ndeki en net keşif görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#İstiklal Caddesi#Bomba#Terörist
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2022 21:20

Taksim'de bombayı bırakan  Ahlam Albashır'ın 22 Ekim'de İstiklal Caddesi üzerinde yaptığı keşfe ait en net görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Albashır'in caddede bazı noktalarda görüntü çekerek en kalabalık yeri tespit etmeye çalıştığı belirlendi.

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İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan kadın terörist Ahlam Albashır'in 22 Ekim'de İstiklal Caddesi üzerinde keşif yaptığı anların en net güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Alçak saldırıda yeni gelişme Terörist kadının İstiklal Caddesindeki en net keşif görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülerde üzerinde beyaz bir gömlek, beyaz başörtüsü ve pembe etek olduğu görülen Albashır, Taksim Meydanı'na doğru yürürken aynı zamanda elindeki telefonla etrafın fotoğrafını çekiyor.

Alçak saldırıda yeni gelişme Terörist kadının İstiklal Caddesindeki en net keşif görüntüleri ortaya çıktı

Elinden telefonu düşürmeyen Albashır'in caddenin en kalabalık yerini tespit etmeye çalıştığı belirlendi.

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Alçak saldırıda yeni gelişme Terörist kadının İstiklal Caddesindeki en net keşif görüntüleri ortaya çıktı

O anları ise güvenlik kameralarında kaydedildi.

Alçak saldırıda yeni gelişme Terörist kadının İstiklal Caddesindeki en net keşif görüntüleri ortaya çıktı

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BAKAN SOYLU: MERSİN VE İSTİKLAL SALDIRISI MÜNBİÇ'TEN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısıyla ilgili, "Son 12 ayda 200 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellenmişken birdenbire son 2 ayda Mersin ve İstiklal Caddesi saldırılarının yaşanması, özellikle yüzyılın seçimi yaklaşırken Türkiye'yi yeniden küresel istikrarsızlık cenderesine çekme denemesidir. İstiklal Caddesi saldırısı PKK'nın daha önce defalarca gördüğümüz sivil katliamlarından birisidir. Faili hemen bulduk, şimdi arkasındaki tüm yapıyı deşifre ediyoruz.Mersin saldırısı da Münbiç'ten oldu, İstiklal Caddesi saldırısı da Münbiç'ten oldu. Münbiç'te de sizin ağalarınız durmaktadır, bu kadar basit, Amerika durmaktadır, PYD/PKK durmaktadır" ifadelerini kullandı.

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#İstiklal Caddesi#Bomba#Terörist

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