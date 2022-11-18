İşte teröristin iş birlikçileri! Her adımları deşifre oluyor: Küçük çocuğu bile kullanmışlar, 12 Kasım detayı...

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Taksim İstiklal Caddesi üzerinde Pazar günü meydana gelen patlamanın ardından yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Buna göre saldırının firarisi Bilal Hassan'ı Edirne'de karşılayan ve yurt dışına çıkmasını sağlayan Hüseyin Güneş'in de polis tarafından yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ortaya çıktı. Hüseyin Güneş'in kimliğine Bilal Hassan'ın Edirne'ye kaçıranlar Ammar Jarkas'ın ifadesinden ulaşılırken Jarkas'ın ifadesindeki diğer detaylar da dikkat çekti.

Kardeşi Ahmet Jarkas'la birlikte saldırının failleri Ahlam Albashır ile Bilal Hassan'ı kaçırmakla görevlendirilen Ammar Jarkas, şüphelileri il dışına götürme talimatının Kobani'deki teröristlerden Halil Mence'den aldığını belirtti. Jarkas ifadesinde, "Olay günü 12.00'de beni arayıp bir kadın bir erkek alınacak dediler. Ben Halil Mence'nin söylediği gibi Bağcılar'a gidip beklemeye başladım. Fakat gelen giden olmadı. Bunun üzerine Halil Mence'yi arayıp şahısların orada olmadığını söyledim. Bana dönüş yapacağını söyledi. Saat 4'e kadar oyaladı. Sonra saat 16.15 gibi erkek bir şahıs geldi. Arabaya bindi ve eşyaları olduğunu onları alması gerektiğini söyledi. Birlikte kuru kahve satılan bir dükkana gittik. Dükkandan büyük beyaz poşet ve bir bavul aldı. Bu eşyaları arabaya yükleyip Edirne'ye götürdüm. Yaklaşık 2 saat sürdü yol. Yolda sürekli telefonla ilgileniyordu. Adının ne olduğunu sordum Bilal dedi. Sonra Halil Mence bir konum attı. Orada Bilal'i adının Hamza olduğunu bildiğim fakat gerçekte Hüseyin Güneş isimli kişinin karşılayacağını söylediler. Bilal'i Hüseyin Güneş'e bıraktım. Hüseyin Bilal'i aldı. Ben Edirne'ye giderken Halil Mence beni aradı. Bir kadının acilen alınması ve Salı gününe kadar beklemesi gerektiğini söyledi. Ben de kardeşime yönlendirdim. Sonra Edirne'den döndüğümde eve gittim ve evde Ahmet ve ailesi, annem, babam ve daha önce hiç görmediğim Ahlam Albashır'in gördüm. Kardeşime bu kim diye sorduğumda Halil Mence'nin bahsettiği kadın olduğunu, kadının zor durumda kaldığını ve salı gününe kadar beklemesi gerektiğini söyledi. Sonra da siz geldiniz" dedi.

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Hüseyin Güneş'in de polis ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alınanlar arasında olduğu ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

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İŞTE BOMBACI TERÖRİSTİN İŞ BİRLİKÇİLERİ: YUNANİSTAN'A KAÇIRACAKLARDI

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albashır ve eşi görünümündeki Bilal Hassan'ı yurt dışına kaçırmakla görevli zanlılarından Ahmet Jarkas ve Ammar Jarkas'ın fotoğrafları servis edildi.

Bombacı ve eşi görünümündeki Bilal Hassan'ı yurt dışına kaçırmakla görevli 2 kardeşin fotoğrafları servis edildi.

Gözden Kaçmasın Bombacı teröristin hikayesi Haberi görüntüle

Bombacı teröristin eşi rolündeki Bilal Hassan'ın de fotoğrafları servis edildi. Bilal Hassan, bombacı Albashır'ı Taksim Meydanı'na bıraktıktan sonra Ammar Jarkas'ın yardımıyla yurt dışına kaçtı. Firari Hassan aranıyor.

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Ahmed Jarkas bombacı terörist Ahlam Albahsır’ı Esenler’den Küçükçekmece’ye götürdükten sonra Yunanistan’a kaçıracaktı. Ancak beyaz otomobili kameraya yansıdıktan sonra polis kısa sürede gözaltına almıştı.

Ammar Jarkas ise Bilal Hassan'ı Edirne’ye bırakıp firar etmesine yardımcı oldu. İki kardeş olaydan sonra gözaltına alındı. Tutuklanan kardeşlerin fotoğrafları servis edildi.

Suriye uyruklu terörist Ahlam Al Bashir ile Suriye’den “karı-koca” kılığında beraber geldikleri firari PKK/YPG mensubu Bilal Hassan’la yaptıkları sahte evlilik belgesi ortaya çıktı.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU TERÖR SALDIRISININ KEŞFİNE ALET ETTİ

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İfadelerde ilginç bir detay da ortaya çıktı. Ahlam Al Bashir, tekstil atölyesinden sonra Roma Altana'nın evinde kalıyor ve İstiklal Caddesi'ne olay gününden 9 gün önce gidiyor. Tekrar gittiği sırada dikkat çekmemek için Roma Altana'nın 14 yaşındaki oğlunu da yanında götürüyor. Yani bir çocuğu terör saldırısının keşfine alet ediyor.

SALDIRIYI 12 KASIM İÇİN PLANLAMIŞLAR

İfadelerde dikkat çeken bir başka detay da olayı 12 Kasım'da gerçekleştirmeyi planladıkları ortaya çıktı.

12 Kasım'da istiklal Caddesi'ne gidecekleri, o gün korsan taksici Yasir Alkoralı ile irtibata geçtikleri, daha sonra bu planın iptal olduğu ve planlanandan bir gün sonra 13 Kasım'da El Beşir'in tek başına İstiklal Caddesi'ne giderek bu hain saldırıyı gerçekleştirdiği ifadelerinde tespit edildi.

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YENİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Albashır, Esenler'de kaldığı atölyenin yakınında telefonla ilerlediği görülüyor. Teröristin üzerinde, Taksim'deki kıyafeler bulunuyor ancak elinde çanta veya poşet yer almıyor. Hararetli şekilde telefonla konuşarak ilerleyen kadının kameraya yansıdığı saat ise 13.30 sıraları...

BOMBACININ KEŞİF GÖRÜNTÜSÜ

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü saat 16.14'te bombalı saldırı düzenlendi.

Bombayı bırakan kadın terörist Ahlam Albashır ile saldırıyla ilgisi olan 53 kişi gözaltına alındı. Albashır, polise verdiği ifadede olaydan önce 2 defa İstiklal Caddesi’nde keşif yaptığını söyledi. Albashır’ın olaydan 9 gün önce keşif için gezdiği anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

TERÖRİSTİN TAKSİM'E GELİŞ ANI VE MAĞAZAKİ GÖRÜNTÜSÜ

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği hain saldırıya ilişkin soruşturma sürerken yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Yeni görüntülerde Ahlam Albashir ile birlikte Bilal Hassan ve Yasir El-Korali'nin Taksim’e gelişi yer alıyor.

3 teröristin beyaz renkli hafif ticari araçla saat 15.00 sıralarında Taksim'e geldikleri görülüyor. Görüntülerde Ahlam Albashir’in elindeki çantayla araçtan indiği ve ardından aracın uzaklaştığı görülüyor. Terörist kadının saldırıdan dakikalar önce de bir mağazaya girerek makyaj malzemesi bakıyor. O anlar da güvenlik kamerasına yansıyor.