Terörist kadının Esenler'den Küçükçekmece'ye götürülmesine ilişkin görüntüler

Haberin Devamı

Soruşturma dosyasına konulan görüntülerde, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının faili Ahlam Albashır, patlamanın ardından taksiye binerek Esenler'e gitti. Albashır yoldayken de 16.54'te onu kaçırmakla görevlendirilen Ahmet Jarkas ise Kazım Karabekir Mahallesi'nde beklemeye başladı. 17.29'da Albashır'in bindiği taksi Esenler Çinçindere Caddesi'ne geldi. Albashır burada taksiden indi ve Jarkas'ın yanına doğru yürümeye başladı. İkili 17.36'da buluştu ve Jarkas'ın aracının yanına doğru yürümeye başladı. İkili 17.37'de Jarkas'a ait otomobile bindi. Otomobil buradan Küçükçekmece'ye doğru yol almaya başladı. Jarkas idaresindeki araç 17.43'te Avrupa Otoyolu istikametine, 18.06'da da Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Bozdoğan Sokağa girdi.