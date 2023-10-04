Son dakika... Bakan Güler'den terörle mücadele mesajı: PKK/YPG'nin tüm tesisleri meşru hedeftir

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanlığının önünde gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelenin artan bir şiddetle devam edeceğini vurgulayan Bakan Yaşar Güler, "Malumunuz olduğu üzere, Pazar günü İçişleri Bakanlığımızın önünde bir terör saldırısı oldu. Kahraman polislerimiz bu girişime anında karşılık vererek 2 teröristi de etkisiz hale getirdi. Bu vesileyle, yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyor, tüm İçişleri Bakanlığı camiamıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Ayrıca hain teröristlerce Kayseri’de şehit edilen Mikail Bozlağan kardeşimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır, asil milletimize başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bizim terör karşısındaki tutumumuz, ilk günden beri değişmeden aynı esaslarla devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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“2 TERÖRİSTİN SURİYE’DEN GELEREK EYLEMİ YAPTIKLARI TESPİT EDİLDİ”

Bakan Güler, Ankara’daki terör saldırısı gerçekleştiren teröristlerin PKK/KCK PYD/YPG üyesi olduklarını ve Suriye’den geldiğini belirterek, “İlgili birimlerimizin yaptığı çalışmalar sonucunda 2 teröristin PKK/KCK, PYD/YPG üyesi oldukları ve Suriye’den gelerek bu eylemi yaptıkları tespit edildi” ifadelerine yer verdi.



Bakan Güler, Suriye ve Irak’ta PKK/KCK ve PYD/YPG’nin tesis ve faaliyetlerinin meşru hedef olduğunu vurgulayarak, “Öncelikle Suriye ve Irak’ta PKK/KCK, PYD/YPG’nin tüm tesis ve faaliyetlerinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Eli kanlı teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar, artan bir şiddetle, azim ve kararlılıkla terörle mücadelemiz devam edecektir" dedi.