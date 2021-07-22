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Haber Giriş: 22.07.2021 - 12:35 | Son Güncelleme:

Son dakika... İçişleri duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika... İçişleri duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ağrı'nın Patnos ilçesi Kartavin Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında terör örgütü PKK tarafından yeni görevlendirilen sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da yer aldığı 3 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'nın Doğu Anadolu ve Karadeniz'e sızma girişimlerinin engellendiği bildirildi.

Açıklamada, "Eren-15 Operasyonu kapsamında; bugün, Ağrı'nın Patnos ilçesi Kartavin Dağı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nca müşterek gerçekleştirilen Jandarma İHA-SİHA destekli operasyonda; aralarında terör örgütü PKK tarafından yeni görevlendirilen sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da yer aldığı 3 örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, terör örgütünün Doğu Anadolu ve Karadeniz'e sızma girişimleri engellenmiş oldu. Eylem arayışındaki PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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