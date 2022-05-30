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Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile maske genelgesi

#Koronavirüs#Maske#İçişleri Bakanlığı
Son dakika... İçişleri Bakanlığından 81 ile maske genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 81 ile gönderdiği maske genelgesinde koronavirüs vaka sayılarındaki düşüşle birlikte toplu ulaşım araçlarında maske zorunluluğuna son verildiğini ancak sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edileceğini belirtti.

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İçişleri Bakanlığı'nca valiliklere gönderilen genelgede; Kovid-19 salgınının Türkiye’de görülmeye başladığı andan itibaren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri ışığında Kabine'de kararlaştırılan tedbirler ve bu tedbirlere yönelik denetimlerin genelgeler aracılığıyla kamuoyuna duyurulduğu anımsatıldı.

Genelgede son günlerde Kovid-19 vakalarının 1000’in altında düşmesiyle salgının toplum sağlığını tehdit eden bir unsur olmaktan çıktığı, salgından bireysel korunma aşamasına geçildiği belirtildi.

Vaka sayılarındaki düşüşle birlikte Sağlık Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda valiliklere gönderilen genelge ile toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğuna ilişkin uygulamaya son verilirken, sağlık kuruluşlarında maske kullanım uygulamasına ise devam edilecek.

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Valilikler ve kaymakamlıklarca salgının seyri dikkatle takip edilecek, lokal seviyede ihtiyaç duyulabilecek tedbirler İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca değerlendirilerek gerekli kararlar alınacak.

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#Koronavirüs#Maske#İçişleri Bakanlığı

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