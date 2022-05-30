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Bir dönem kapandı, toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı... İşte maskesiz ilk gün

#İstanbul#Koronavirüs#Maske

Türkiye'de üç gün art arda koronavirüs vaka sayısının binin altına düşmesiyle toplu ulaşımda maske zorunluluğu kalktı. Toplu taşımada zorunluluğun kaldırıldığı ilk günde maskesini takmaya devam edenler vardı, kararın doğru olduğunu söyleyenler de...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile "Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000'in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz" dedi.

Bu açıklama ile toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Toplu taşımada kimi maske takmaya devam ederken kimi de maskelerini çıkardı.

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Zorunluluk kalktı, işte toplu taşımada maskesiz ilk gün...Zorunluluk kalktı, işte toplu taşımada maskesiz ilk gün...Haberin Tüm Görselleri

"İSTEYEN MASKE TAKABİLİR"

Toplu taşımada maske zorunluluğunun kalkmasının doğru olduğunu söyleyen Latif Mavzer, "Uygulamayı doğru buluyorum. Zaten birçok kişi uymuyordu. Biz de takan insanlar olduğu için onlara saygısızlık olmasın diye takmaya devam ediyorduk. Birileri çıkıp bağırmasın diye takıyorduk. Şu anda takmayı bıraktık. Yasak olmadığı için daha rahat yolculuk yapacağız. İsteyen maske takabilir. En azından sen niye maske takmıyorsun diye kavga çıkmayacak. Bunun niçin çok doğru bir karar oldu" dedi.

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Bir dönem kapandı, toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı... İşte maskesiz ilk gün

"BEN MASKE TAKMAYA DEVAM EDİYORUM"

Maske takılmasından yana olan Münire Belkuş ise "Hastalıklar daha bitmedi. Çoluk çocuk dışarıda. Herkes hastalık bitmiş gibi düşünüyor. Aslında böyle olmaması lazım. İnsanlar yine de tedbir alması lazım. Ben maske takmaya devam ediyorum. Toplu taşımada maske kalkmasına kızıyorum. Kimsenin ağzında maske yok. Öksürüyorlar, tıksırıyorlar çoluk çocuk var. İnsanların hayatı ile oynuyorlar" diye konuştu.

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#İstanbul#Koronavirüs#Maske

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