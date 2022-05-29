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Son dakika: Bakan Koca duyurdu: Maske mecburi olmaktan çıktı

#Fahrettin Koca#Koronavirüs#MASKE
Son dakika: Bakan Koca duyurdu: Maske mecburi olmaktan çıktı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloda vaka sayıları üç gün üst üste binin altına düşerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğunun kalktığını duyurdu.

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Sağlık Bakanlığı, 29 Mayıs corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 129 bin 961 Kovid-19 testi yapıldı, 864 kişinin testi pozitif çıktı, 2 kişi hayatını kaybetti. Bakanlık tarafından açıklanan son tablo ile birlikte vaka sayıları üç gün üst üste binin altında yer alırken, toplu ulaşımda maske zorunluluğu kalktı.

BAKAN KOCA AÇIKLADI... COVID-19'DA BİR DÖNEM SONA ERDİ: TOPLU ULAŞIMDA MASKE KALKTI

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000’in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz.

THY GENEL MÜDÜRÜ EKŞİ: ŞİMDİ TEBESSÜM ZAMANI

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın size maskelerimizin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz. Milletçe gayret ettik, kurallara uyduk, sabrettik ve kazandık. Şimdi tebessüm zamanı" paylaşımında bulundu.

Son dakika: Bakan Koca duyurdu: Maske mecburi olmaktan çıktı

28 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

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Sağlık Bakanlığı, 28 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 138 bin 752 olarak açıklarken, 966 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 3 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise bin 104 olarak açıklanmıştı.

Son dakika: Bakan Koca duyurdu: Maske mecburi olmaktan çıktı


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#Fahrettin Koca#Koronavirüs#MASKE

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