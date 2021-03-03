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Gündem
AA
Haber Giriş: 03.03.2021 - 15:50 | Son Güncelleme:

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İl Valiliği'ne 14 maddelik genelge

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Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İl Valiliği'ne 14 maddelik genelge

İçişleri Bakanlığı, 81 il Valiliği'ne Kovid-19 tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" konulu 14 maddelik genelge gönderildi. İlk uygulama 260 bin personelle tüm ülkede yarın başlıyor.

Genelgeye göre, kolluk kuvvetlerince yürütülen faaliyetlere kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve meslek odalarının desteği sağlanacak.

Denetimlerde, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ndeki görüntü kayıtlarından yararlanılacak, tedbirlere aykırılık tespit edilirse yaptırım uygulanabilecek.

Meslek odaları veya bunlara bağlı alt odaların üyelerinden oluşturulacak ekip, haftada en az bir kez üyelerinin iş yerlerini denetleyecek.

Dinamik Denetim Süreci'nde kolluk birimleri ve denetim ekipleri, rehberlik edici faaliyette bulunacak.

Valilerce salgının seyrini etkileyen her türlü faktör analiz edilecek ve İl Salgın Risk Azaltma Planı ivedilikle hazırlanacak.

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