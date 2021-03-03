MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİçişleri Bakanı Soylu duyurdu: 260 bin personelle denetim yapılacak
GeriGündem İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: 260 bin personelle denetim yapılacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 03.03.2021 - 13:50 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: 260 bin personelle denetim yapılacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: 260 bin personelle denetim yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yarın 260 bin personelle denetim gerçekleştirileceğini duyurdu. Bakan Soylu, "Salgınla mücadelede, Dinamik Denetim Modeli'ne geçiyoruz. İllerimize uygulama genelgesi gönderildi" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kontrollü normalleşme döneminde 'Dinamik Denetim Modeli'ne geçildiğini belirterek yarın 260 bin personelle denetim gerçekleştirileceğini duyurdu. Soylu paylaşımında "14 maddelik uygulama, birçok kurum ve kuruluşla eşgüdüm içerisinde gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.

Kontrollü normalleşme başladı Bakan Soylu duyurdu: Yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiliyor
Kontrollü normalleşme başladı! Bakan Soylu duyurdu: Yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiliyor

İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaşımı:

Valilerimiz, Emniyet Müdürlerimiz, Jandarma Komutanlarımız ve Sahil Güvenlik Komutanlarımız ile Kontrollü Normalleşme Dönemini değerlendirdik. Salgınla mücadelede, Dinamik Denetim Modeli'ne geçiyoruz. İllerimize uygulama genelgesi gönderildi.

Perşembe günü 260.000 personel ile denetim gerçekleştireceğiz. Temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak inşallah hep birlikte tam normalleşmeye geçeceğiz.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi