İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: 260 bin personelle denetim yapılacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yarın 260 bin personelle denetim gerçekleştirileceğini duyurdu. Bakan Soylu, "Salgınla mücadelede, Dinamik Denetim Modeli'ne geçiyoruz. İllerimize uygulama genelgesi gönderildi" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kontrollü normalleşme döneminde 'Dinamik Denetim Modeli'ne geçildiğini belirterek yarın 260 bin personelle denetim gerçekleştirileceğini duyurdu. Soylu paylaşımında "14 maddelik uygulama, birçok kurum ve kuruluşla eşgüdüm içerisinde gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.
İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaşımı:
Valilerimiz, Emniyet Müdürlerimiz, Jandarma Komutanlarımız ve Sahil Güvenlik Komutanlarımız ile Kontrollü Normalleşme Dönemini değerlendirdik. Salgınla mücadelede, Dinamik Denetim Modeli'ne geçiyoruz. İllerimize uygulama genelgesi gönderildi.
Perşembe günü 260.000 personel ile denetim gerçekleştireceğiz. Temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak inşallah hep birlikte tam normalleşmeye geçeceğiz.
Kontrollü Normalleşme Döneminde "Dinamik Denetim Modeli"ne geçiyoruz.— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) March 3, 2021
1️⃣4️⃣ maddelik uygulama, birçok kurum ve kuruluşla eşgüdüm içerisinde gerçekleştirilecektir.
Yarın 2️⃣6️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ personelle denetim gerçekleştireceğiz ⬇️ pic.twitter.com/re6TCG2HF6