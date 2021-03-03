İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: 260 bin personelle denetim yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kontrollü normalleşme döneminde 'Dinamik Denetim Modeli'ne geçildiğini belirterek yarın 260 bin personelle denetim gerçekleştirileceğini duyurdu. Soylu paylaşımında "14 maddelik uygulama, birçok kurum ve kuruluşla eşgüdüm içerisinde gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.

İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaşımı:

Valilerimiz, Emniyet Müdürlerimiz, Jandarma Komutanlarımız ve Sahil Güvenlik Komutanlarımız ile Kontrollü Normalleşme Dönemini değerlendirdik. Salgınla mücadelede, Dinamik Denetim Modeli'ne geçiyoruz. İllerimize uygulama genelgesi gönderildi.

Perşembe günü 260.000 personel ile denetim gerçekleştireceğiz. Temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak inşallah hep birlikte tam normalleşmeye geçeceğiz.