MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: İçişleri Bakanlığı ve MİT'ten ortak operasyon! Ahmet Yiğit Türkiye'ye getirildi
GeriGündem Son dakika: İçişleri Bakanlığı ve MİT'ten ortak operasyon! Ahmet Yiğit Türkiye'ye getirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 28.01.2021 - 13:06 | Son Güncelleme:

Son dakika: İçişleri Bakanlığı ve MİT'ten ortak operasyon! Ahmet Yiğit Türkiye'ye getirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: İçişleri Bakanlığı ve MİT'ten ortak operasyon! Ahmet Yiğit Türkiye'ye getirildi
Abone Olgoogle-news

Son dakika haberine göre MİT, İçişleri Bakanlığı, KOM Dairesi ve KKTC polisinin koordinasyonuyla KKTC'de yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı Ahmet Yiğit Türkiye'ye getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, emniyet mahrem yapılanması içinde yönetici olarak yer alan ve Hatay'da görevli polis memurlarından sorumlu FETÖ abisi olduğu belirlenen Ahmet Yiğit'in, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle