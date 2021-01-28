AA
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı ve MİT'ten ortak operasyon! Ahmet Yiğit Türkiye'ye getirildi
Son dakika haberine göre MİT, İçişleri Bakanlığı, KOM Dairesi ve KKTC polisinin koordinasyonuyla KKTC'de yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı Ahmet Yiğit Türkiye'ye getirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü, emniyet mahrem yapılanması içinde yönetici olarak yer alan ve Hatay'da görevli polis memurlarından sorumlu FETÖ abisi olduğu belirlenen Ahmet Yiğit'in, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.
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