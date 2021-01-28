Son dakika: İçişleri Bakanlığı ve MİT'ten ortak operasyon! Ahmet Yiğit Türkiye'ye getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, emniyet mahrem yapılanması içinde yönetici olarak yer alan ve Hatay'da görevli polis memurlarından sorumlu FETÖ abisi olduğu belirlenen Ahmet Yiğit'in, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

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