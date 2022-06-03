İçişleri Bakanlığı açıkladı! İşte ülkesine dönen Suriyeli sayısı

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Çataklı'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Yoğun göç hareketliliğine rağmen karışıklığa mahal vermedik.

Terörü bu topraklardan kazımak için 7 gün 24 saat çalışıyoruz. 2022 Mayıs ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 6’sı büyük, 43’ü orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 838 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 221 operasyon yapılmıştır.



85 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Bu operasyonlarda aralarında 1’i beyaz, 1’i turuncu, 1’i kırmızı, 2’si gri, 2’si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 85 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 118 sığınak, mağara imha edildi. 2022 Mayıs ayında 22 terör eylemi engellendi. Mayıs ayı içerisinde terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 51 şüpheli gözaltına alınmış, 337 kişi tutuklanmıştır.



19 bin 18 uyuşturucu operasyonu yapıldı.1 ton 628 kilo esrar, 756 kilogram eroin ele geçirildi.



2022 yılı Mayıs ayında terör suçları kapsamında, 12 bin 749 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 5 bin 172 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 121 şüpheli yakalanmıştır.

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2022 yılında sınır dışı edilen yabancı sayısı bugün itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76 artış göstererek 32 bin 23 olarak kayıtlara geçmiştir.



ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI



Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 505 bin 190 olmuştur. Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı da 3 milyon 763 bin 652 kişidir.

Tekirdağ merkezli 11 ilde bir operasyon düzenlendi. Terör örgütü PKK bağlantılı Halkların Demokratik Kongresi adlı yapıya düzenlendi. Çok sayıda örgütsel dijital döküman da ele geçirildi.