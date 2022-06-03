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10 ilde HDK operasyonu: 36 gözaltı... Aralarında HDP il başkanları da var

#Tekirdağ#HDK#HDP

Tekirdağ merkezli 10 ilde PKK/KCK soruşturması kapsamında Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. HDP Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi, HDP İl Başkanlarının da aralarında bulunduğu 41 şüpheli hakkında düzenlenen operasyonda 36 kişi gözaltına alındı.

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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri sabahın erken saatlerinde Tekirdağ merkezli olarak 10 ilde PKK/KCK soruşturması kapsamında bir şafak operasyonu düzenledi.

Operasyon İstanbul Beyoğlu’nda bulunan HDK binasına da bir operasyon gerçekleştirildi.

Gerçekleşen operasyonla birlikte aralarında HDP Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi, HDP İl Başkanlarının da aralarında bulunduğu 41 şüpheli hakkında düzenlenen operasyonda 36 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda binada bulunan belgelere ve dijital materyaller incelenmek üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Tekirdağ#HDK#HDP

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