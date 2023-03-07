Son dakika: Herkes bu görüntüyü konuşmuştu! Akşener, yüzünün neden asık olduğunu açıkladı

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Akşener, Saadet Partisi genel merkezinde yapılan 6'lı Masa toplantısı sonrasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adayının ilan edildiği açıklama sırasında 'yüzünün asık olduğu' tartışmalarına açıklık getirdi.

'Yüzünün asık olması' tartışması:

"TUHAF BİR IŞIK GELİYORDU"



Akşener, Habertürk'te katıldığı Teke Tek programında şunları söyledi: Samimi söylüyorum. Üzerimde palto varken, Temel Bey'in yaptığı konuşma ve Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşma sırasında tuhaf ışık geliyor. Yarım yok gibi görünüyor. İki ayrı fotoğraf var orada. Mutsuz değildim. Öyle bir durum yok. İmza koymuşum ben. Bu dünyada kimse zorla bana bir şey yaptıramaz. Bir gece evvel ben hiç uyumadım. İki belediye başkanı evime geldi. Gece 2.15 gibi evde oldular. Ekrem Bey İstanbul'dan çıkmış. Sıfır uykuluydum. Onun dışında bir şey yoktu. O masada mutabakat sağlandı. O iki metnin altına 6 başkan imza attık. Doğru bulmadığınız metnin altına neden imza atacaksınız.



"ADAY İÇİN İSİM HİÇ KONUŞMADIK"



Akşener, yapılan toplantılar boyunca cumhurbaşkanlığı adaylığı için isim konuşmadıklarını belirterek, "Kemal Kılıçdaroğlu ile buluşmadık. O toplantılar şöyle geçiyor. Önce o toplantının gündemini yazıyoruz. Sonra genel başkanları dolaşıyorum. Onlarla ekleme veya çıkarma yapıyoruz. Arkadaşlarımızla basına söyleyeceklerimizi planlıyoruz. Ondan sonra o yazılan metni tüm siyasi partileri gönderiyoruz, o metin tekrar geri dönüyor, yeni baştan bir düzenleme yapılıyor. Başkanlık konuşulmasının öne alınmasında katkımın olduğunu düşünüyorum. Parlamenter sisteme geçişle ilgili yazdık. Sonra ona bağlı olarak kanun ve Anayasa değişikliklerinin ne olduğunu yazdık. Bizim adayımızın elinde her şey var. Bunlar bizim arkadaşlar tarafından çalışırken, bu konuyla ilgili olanlar akademisyenlerin vs. katkısı da oldu. Bu son haline geldikten sonra da tartışılmaya açıldı. İsim hiç konuşmadık. Erdoğan ve arkadaşlarına hep bir şey dedik, seçim tarihini açıkla, biz de adayımızı açıklayacağız. Öyle de oldu. Erdoğan seçimi ilan etti, biz de adayımızı açıkladık. Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istediği belli oluyordu. Ben 2018'de yaşadıklarımdan ders çıkardım ve aday olmayacağımı ilan ettim. Kendine bir şey yontuyor duygusunun olmamasını sağlamaya çalıştım" ifadelerini kullandı.

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"BEN KALKMADIM, MASA KALKTI"



Akşener, cuma akşamı yapılan 6'lı Masa toplantısı sonrası masadan kalktığını açıklamıştı. Akşener, masadan neden kalktığının tüm detaylarını açıkladı. Akşener, "Pazar gününün gecesinden bahsediyorum. Hiçbir şey gizli değil. Perşembe günkü masada müzakereye kapalı bir ortam oluştu. Siz ortaya bir fikir koyuyorsunuz. Geriye kalan 5 kişi tek bir konuda karar almış, geri gitmiyorlar. Herkes bana masadan kalktı diyor ama masa kalktı.

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ERSAN ŞEN'E CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI TEKLİF ETTİ Mİ?

Akşener, Prof. Dr. Ersan Şen'e adaylık teklif ettiği iddialarıyla ilgili olarak, "Ersan Şen'i evimde yemekte ağırlamak istiyorum. Fikirlerinden faydalanmayı istiyorum. Kendimi şeytan taşlamasında hissettim. Ersan hocanın o sözleri benim için çok kıymetli. Ben de kendisine ulaşarak, görüşmek istediğimi söyledim. Fikirlerini almak için konuşacaktım. Henüz müzakere bitmemişti, 'Hocam sözlerinizde ciddi misiniz?' dedim. Sözlerinizde dedim, teklifinizde demedim. Bugün programları yoğundu ulaşamadık" ifadelerini kullandı.



"TEK BİR HARF KONUŞMUŞSAM POLİTİKAYI BIRAKIRIM"



Akşener, 'Meral Akşener 1. başkan yardımcısı olmak istiyor' iddialarına cevap verdi. Akşener, "Masada uzunca bir dönem geçtikten sonra aday işine yavaş yavaş gittik. Şunlar konuşuldu; Meral Akşener, 1. başkan yardımcısı olmak istiyor. Bu külliyen yalan. Tek bir harf konuşmuşsam, ben politikayı bırakmaya hazırım. 'Sayın Kılıçdaroğlu aday olduğu takdirde partisi az oy alıyor, bunun için istemiyor' dendi. Böyle bir şey olmuş olsa dünyanın en büyük salaklığıdır. Bu sistemde birinci hedefiniz Cumhurbaşkanı olmaktır. Burada herhangi bir menfaat söz konusu değildir" dedi.

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İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN ZİYARETİ



Akşener, 6'lı masadan kalkmasının ardından İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisini ziyaret ettiğini belirterek, "Ekrem bey beni aradı. 'Yola çıktım gelebilir miyim? Mansur Beyi de alacağım' dedi. Tek şey sordum, 'Kemal Bey'in bilgisi var mı?' dedim. 'Var' dediler. Sitenin girişine tembih etmiştim. Beni değil, iki belediye başkanını rencide eden haber. Sonra kendileri iptal ettiler. Sordum 'Kemal Bey'den izinli mi yapıyorsunuz?'. 'Evet' dediler. O zaman 'bekliyorum' dedim. 'Ne olur olmaz, bir arkadaşımı gönderim onun arabasıyla gelin, en azından görülmeyin' dedim. Benim duyurmam bana yarar mı yarar, partime artı katar mı katar. Ama benim amacım bu ülkenin feraha çıkması. Bazı seçenekler ileri sürdüler. Bu iki arkadaşımızın popülaritesi benden fazla. Bu arkadaşlarımızın o süreçte muhakkak aktif olması gerekiyor. Belediye başkanı olarak yardım etmek ayrı bir şey, bu kampanyada ve sonrasında taşın altına ellerini ve gövdelerinin koyacaklarının da ispatı lazımdı. Bu seçeneğin üzerinde üçümüz uzlaştık. Kazanmaya odaklı olduğum için x,y,z fark etmiyor. Sonra gittiler. Saat 9.30'da Kemal Bey beni aradı, 'İki arkadaşımız seni ziyaret edecek' dedi. Ben de dedim ki, ''Dün iki belediye başkanımız geldiler, bir konuşma yaptık. Şöyle şöyle konuştuk, size iletilmek üzere de bir yazı haline döktük. Bu bilgiler size geldi mi?' dedim. O da 'Evet' dedi. Sonra yeniden geldiler ve el sıkıştık" şeklinde konuştu.







