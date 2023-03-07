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Kulis haber: Formül CHP'nin öneri İYİ Parti'nin oldu... Ali Babacan: Şu anki mevzuata göre mümkün değil

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#İYİ PARTİ#CHP#ALİ BABACAN
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2023 13:01

İki belediye başkanının başkan yardımcısı olarak belirlenmesi süreci nasıl işletildi? İYİ Partinin önerisi olan formül hangi genel merkezde geliştirildi? DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması ile ilgili olarak şu anki mevzuata göre uygun olmadığını belirtti ve süreç içinde düzenlemeler yapılabileceğini söyledi. Ayrıntılar CNN TÜRK'ün kulis haberinde...

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Hafta sonundan beri süren görüşme trafiği, son gece yaşanan ve bulunan formül. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olarak önerdiği isimleri cumhurbaşkanı yardımcısı olarak önermek. Peki, o formül bir gecede mi bulundu? Düğüm nasıl çözüldü?

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Edinilen bilgilere göre; bir süredir CHP grup başkan vekilleri ve genel başkan yardımcıları olası kriz durumunda altılı masada çözüme gidecek formüller için çalışıyordu. Onlardan biri de buydu. 2 Mart'ta Meral Akşener masadan kalktıktan sonra, kurmaylar düzeyinde İYİ Parti'yle pazar gecesi kurulan temasta iki başkanın cumhurbaşkanı yardımcısı formülü gündeme geldi. Formül İYİ Parti tarafından da olumlu görülünce, Meral Akşener'e teklifi iki belediye başkanının İmamoğlu ve Yavaş'ın götürmesi kararlaştırıldı.

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10 AY DAHA BAŞKANLIK, VEKİL ATAMA, KANUNİ DÜZENLEME

Peki seçim kazanılır, iki belediye başkanının geçiş süreci nasıl olacak? Buna ilişkin üç formül geliştirildi. İlki yerel seçime kadar yaklaşık 10 ay belediye başkanlığı görevlerini yürütecekler, haftalık kabine toplantılarına katılacaklar. Seçim sonrası resmen atanacaklar daha görev yapacaklar. Diğer formül belediye kanununda başkanların vekalet vermesine ilişkin maddeye bir ek yapılması. Başkanlara görevinin başında olmadığında belediye meclis üyelerinden vekaleten atama yetkisi verilmesi. Üçüncüsü ise iki görevi bir arada yürütmek için kanuni düzenleme yapmak.

Kulis haber: Formül CHPnin öneri İYİ Partinin oldu... Ali Babacan: Şu anki mevzuata göre mümkün değil

ALİ BABACAN: MEVZUATA GÖRE UYGUN DEĞİL

DEVA Partisi Genel Başkanı ALİ BABACAN ise FOX TV'de konuşurken İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Perşembe günü uzlaşma sağlanamayınca şöyle bir öneride bulundum. Bunu burada bitirmek doğru değil. Bu toplantının ikinci oturumunu yapalım. Evet gelgitler oldu. Cuma günü İYİ Parti’nin bir açıklaması oldu. Biz de üzüldük keşke olmasaydı. Toplantının olacağı saate kadar hareketlilik devam etti. Ekrem bey ve Mansur beyin takıma güçlü bir şekilde kattık. Forvet mi kalci mi olacakları konuşulur ileride.

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Mevzuata göre uygun değil. Zaten aynı anda iki görevi de yapacaklar diye bir şey yazmıyor. Bu konu anayasaya bakılacak, yasalara bakılacak, belediyelerdeki işleyişe bakılacak. Belediye başkanı görevinden ayrıldığında belediyenin anahtarlarını şu anki iktidara teslim edecekse bu çok doğru bir şey değil.

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'ZAMANLAMA HEM SİYASİ HEM HUKUKİ ŞARTLARLA İLGİLİ'

Cumhurbaşkanının uygun göreceği zaman ne zaman? Seçimlerden sonra belediye meclis dengelerine bakılır ya da 2024 Mart seçimine kadar belki beklenebilir. Belediye başkanı olarak devam etmeleri çok kritik. İstanbul da Ankara da zaafiyet olsun istemeyiz. Zamanlama hem siyasi hem hukuki şartlarla ilgili.

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#İYİ PARTİ#CHP#ALİ BABACAN

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