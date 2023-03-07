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Olan şu:

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AKŞENER AÇISINDAN...





Siyasetten pek çakmadığı ortaya çıktı. Meydan okumasının arkası boş çıktı. Güvenilirlik oranı düştü. Kriz çıkarma potansiyeline sahip olduğu tescillenmiş oldu. Hem kendisini hem Masa’yı yıprattı. Lüzumsuz bir tartışmanın odağı oldu. CHP tabanından işitmediği laf kalmadı. En kötü duruma düştü. Bulunan bir formülle en kötü durumdan biraz daha iyi duruma geçmiş oldu.

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KILIÇDAROĞLU AÇISINDAN...

Bu zamana kadar binbir özenle getirdiği Masa’nın, son anda büyük bir türbülansa girmesine engel olamadı. En yakın müttefiki tarafından “kazanacak aday” olmadığı bütün dünyaya ilan edilmiş oldu. Ancak İmamoğlu / Yavaş desteğiyle kazanabileceğini kabul etmiş oldu. Yara bere aldı. Masa’da tartışarak bulacağı orta yolu, kavga dövüşle bulmuş oldu.

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İMAMOĞLU/YAVAŞ AÇISINDAN...





Sonuçta Meral Akşener’in Masa’ya dönüş formülünün figüratif unsurları oldular. “En iddialı iki cumhurbaşkanı adayı” olma durumlarını kaybettiler. Seçilirlerse anayasal bir tartışmanın konusu haline gelmek durumunda kaldılar. Kılıçdaroğlu’nun adaylığının dayanak noktası haline geldiler. Sonuçta şu olacak: Kılıçdaroğlu kazanırsa pek bir şey kazanmış olmayacaklar. Kılıçdaroğlu kaybederse onlar da kaybetmiş olacaklar.

*

Kısacası...

Tam olarak yaşandı bitti saygısızca durumu söz konusu.

NE YANİ? ŞİMDİ SAĞCILAR O KADAR DA KÖTÜ DEĞİL Mİ?

Sağcılara güven olmaz. Sağcılarla yol yürünmez. Sağcılar şöyledir. Sağcılar böyledir.

*

CHP hinterlandından yükselen seslerden biri de buydu.

*

Şimdi aynı hinterlanttan şöyle bir ses bekliyoruz:

*

“O kadar da kötü değiller yav...”

TARAFSIZ BİR GAZETECİ YAZISI

- Umudumuzu yeniden yeşerttiniz.

- Helal olsun size Meral Hanım.

- Mutluluktan ağlıyorum.

- Birleşe birleşe kazanacağız.

- İki gündür yazdığım küfürleri siliyorum.

- Biz bu moralle kazanırız.

- İlk defa yüzüm gülüyor.

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“Tarafsız bir gazeteci” olsaydım...

Böyle bir yazı yazardım.

Değil mi CHP’li kardeşim?

TUHAF BİR YÖNETİM ŞEMASI

- Bir Cumhurbaşkanı: Kemal Kılıçdaroğlu

*

- İki Güçlendirilmiş Cumhurbaşkanı Yardımcısı: İmamoğlu / Yavaş

*

- Altı Güçlendirilmemiş Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Babacan / Davutoğlu / Temel Bey / Gültekin Bey / bir İYİ Partili / bir CHP’li

FAKAT KABUL EDELİM İYİ FORMÜL BULDULAR

Meral Akşener, tam anlamıyla “kaybet / kaybet” çıkışı yapmıştı.

Her durumda kaybediyordu.

Kendisi kaybettiği gibi Masa’ya da kaybettiriyordu.

*

Öyle bir formül bulunmalıydı ki...

- Hem Kılıçdaroğlu geri adım atmamış olmalıydı.

- Hem de Akşener’in “onurlu dönüş” yolu açılmalıydı.

*

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Bu iki şartı da yerine getirecek enfes bir formül buldular.

*

İmamoğlu ve Yavaş’ı cumhurbaşkanı yardımcısı olarak konumlandırmak kimin aklına geldiyse...

Kendisini canı gönülden tebrik ediyorum.

*

Gerçi tartışmaların yol açtığı hasarı, söylenen lafların neden olduğu güvensizlik ortamını, ortaya çıkan krizin oluşturduğu soru işaretlerini tam olarak gidermez ama bu şartlarda bulunabilecek en iyi formüldür bu.

*

Tabii ki bu tartışmalar hiç yaşanmasaydı çok daha iyi olurdu. Ama bu formülle en azından yaraya iyi bir pansuman yapılmış oldu.

MASA’NIN DÖRT GÜNLÜK MACERASI

- Cuma günü: Altılı Masa’ydı.

*

- Cumartesi / Pazar günü: Beşli Masa oldu.

*

- Pazartesi günü: Sekizli Masa’ya dönüştü.

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ERSAN ŞEN’E TESELLİ MEKTUBU

Sayın Hocam.

Siz elinizden geleni yaptınız.

Memleket için elinizi taşın altına koyacağınızı söylediniz.

*

Ama onlar ne yaptılar?

Elinizi taşın altında bıraktılar.

*

Annemin bir sözü vardır Sayın Hocam.

Herkes kendini kurtarır, olan sana olur.

Bu bilimsel bir tez değildir ama anne sözüdür.

Anne sözleri de bazen bilimsel tezleri bile terlikle döver.

*

Bu sözü, hatıra defterinize not alın lütfen.

Çok işinize yarayacaktır.

SİYASET GÜNDEMİNE UYGUN 5 DİZİ ÖNERİSİ





- HOUSE OF CARDS: Son gülen Meral Akşener mi oldu? Pek emin değilim. Zevahiri kurtardı sadece. Bu açıdan dizideki Kevin Spacey rolünü Meral Akşener’e veremeyiz. Çünkü Kevin, dizide zevahiri kurtarmaz, hep galip gelirdi.

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- BORGEN: Ayşenur Abla, Portakal, Ersan Şen, Aytun Çıray, Şirin falan... Hepsi var bu dizide. Ama Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener yok gibi. Ama yine de gündeme iyi gider bu dizi.

- MADAM SECRETARY: İşleri tıkırında birinin Washington’da idareye gelmesi ve türlü ayak oyunlarına maruz kalması... Seçilirlerse Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ın durumu biraz böyle olabilir. Bu açıyla izleyin.

- GAME OF THRONES: Tarihi bir dizi bu, burada ne alaka diyebilirsiniz. Tarih tekerrürden ibarettir, bir. Bu dizide çok oyun var, iki. Kim kimdir meselesine ise hiç girmeyelim.

- VEEP: Başkan Yardımcılığı görevini kabul eden bir senatörün yaşadığı bin türlü politik ayak oyunları... Politik oyunların içinde sıkışıp kalmamak için verilen mücadele. Ekrem Bey, Mansur Bey. İzleyin lütfen.