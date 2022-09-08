Son dakika... Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından sıcak hava dalgasına karşı uyardı.

Haberin Devamı

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporu...

PROF. DR. ŞEN: AŞIRI SICAKLAR OLACAK

Prof. Dr. Şen, "Bugünden itibaren hafta sonu dahil yaz havası Türkiye'de... Hatta Ege'de, Marmara'nın doğusunda ve güneydoğuda aşırı sıcaklar olacak" mesajını paylaştı.

Gözden Kaçmasın Emekliliğinizi yakmayın Haberi Görüntüle

Şen, "Yağmur Türkiye'ye pazartesi sabah giriş yapacak. İstanbul ve Batı Karadeniz dahil pazartesi ve salı günü devam edecek. Batı Karadeniz'in Bartın, İnebolu, Bozkurt çevrelerinde kuvvetli yağış var. İstanbul da iyi yağış alacak. Cuma İstanbul'da sıcaklık 31 derece, pazartesi 26 derece" dedi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR