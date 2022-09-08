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Mersin'deki orman yangını 2'nci gününde... Evler tahliye edildi, karayolu kapatıldı

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#Yangın#Orman Yangını#Mersin
Mersindeki orman yangını 2nci gününde... Evler tahliye edildi, karayolu kapatıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2022 07:47

Mersin'in Gülnar ilçesinde dün başlayan orman yangını etkisini sürdürüyor. Yangında alevler D-400 karayoluna kadar ulaşırken Mersin-Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı. Yangına 11 uçak, 9'u askeri 29 helikopter, 138 arazöz ve 850 personel ile müdahale ediliyor.

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Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'nde dün saat 07.00 sıralarında başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

Orman yangınına kontrol altına alma çalışmaları, Orman Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, itfaiye ve destek illerden toplam 29 helikopter, 11 uçak, 138 arazöz, 15 dozer ve 850 personel ile sürdürüldü. Gece havanın kararmasıyla havadan müdahaleye, gece görüşlü helikopterler ile devam edildi.

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HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Yangının ikinci gününün ilk ışıklarıyla havadan müdahale tekrar başlatıldı. Uçaklar, yangın bölgesine yaptıkları sortilerle alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasını engellemek için büyük çaba sarf ediyor. Yangının kontrol altın alınması için karadan müdahalelerin ise aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

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Mersindeki orman yangını 2nci gününde... Evler tahliye edildi, karayolu kapatıldı

VALİ PEHLİVAN: 303 KONUT BOŞALTILDI

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yangına ilişkin akşam saatlerinde son bilgileri paylaştı.

3 gece helikopterinin yangına müdahale ettiğini söyleyen Vali Pehlivan sözlerine şöyle devam etti:

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"29 helikopter ve 11 uçakla gün boyu müdahale edildi. 3 adet gece helikopteriyle müdahale sürüyor. 138 arazöz yangında söndürme çalışmalarını sürdürüyor. 850 personel yangında görev yapıyor. Ayrıca TOMA'lardan destek alıyoruz. 20 civarı TOMA yangında kullanılıyor.

Rüzgar kuzey-güney istikametinde görülüyor. 790 vatandaş tahliye edildi. 303 konut yangın tehdidi nedeniyle boşaltıldı. Vatandaşlarımızı pansiyonlarda misafir ediyoruz. Herhangi bir konutta zarar yok. Yangının sebebiyle ilgili henüz bir şey diyemiyoruz"

Mersindeki orman yangını 2nci gününde... Evler tahliye edildi, karayolu kapatıldı

MERSİN-ANTALYA KARAYOLU KAPATILDI

Yangın etkisini sürdürürken alevler Mersin-Antalya D-400 karayoluna kadar geldi.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, ”Aydıncık - Silifke Devlet Yolu Büyükeceli mevki, yangın sebebiyle taşıt trafiğine kapatılmıştır. Transit trafik Aydıncık - Gülnar, Gülnar - Silifke güzergâhından sağlanacaktır” denildi.

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Öte yandan araçlar yolda güvenlik güçleri tarafından durdurularak kontrollü şekilde alternatif yola yönlendirildi.

Mersindeki orman yangını 2nci gününde... Evler tahliye edildi, karayolu kapatıldı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI: ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Manisa ili Soma ilçesindeki orman yangını kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Mersin ili Gülnar ilçesindeki orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Mersin'in Gülnar ilçesinde başlayan ve Silifke ilçesine sıçrayarak büyümeye devam eden orman yangını ile ilgili açıklamada bulundu. Yangına müdahale ve tahliyeler hakkında bilgilerin yer aldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"15 KİŞİNİN TEDAVİLERİNE DEVAM EDİLİYOR"

"Mersin’in Gülnar İlçesi Büyükeceli Mahallesinde bu sabah saatlerinde çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, itfaiye ve destek illerden toplam 29 helikopter, 11 uçak, 138 arazöz (su tankeri dahil), 15 dozer ve 850 personel ile sürdürülmektedir. Yangın söndürme çalışmaları Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ile eş güdüm halinde 2022 yılında hazırlanan Orman Yangınları Müdahale Planı çerçevesinde yürütülmektedir. Bölgede 8 adet ambulans, 2 UMKE timi ile toplam 34 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. Yangında etkilenen 20 kişiden 15’inin tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bölgedeki çalışmalara destek vermek üzere, Adana ve Niğde İl AFAD ekipleri ile 1 Mobil Koordinasyon TIR'ı görevlendirilmiştir.

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Mersindeki orman yangını 2nci gününde... Evler tahliye edildi, karayolu kapatıldı

Jandarma Komutanlığı'ndan 100 personel güvenlik ve tahliye çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Tedbir amaçlı, Gülnar Büyükeceli Mahallesi'nden 110 konutun (450 vatandaş) Büyükeceli Ortaokulu bahçesine tahliyesi gerçekleştirilmiş olup, tahliye edilen vatandaşlarımız evlerine geri dönüş sağlamıştır. Silifke ilçesi Hırmanlı Mahallesi, Gülnar Koçaşlı Mahallesi, Silifke Yeşilovacık ile Gülnar Dedeler Mahallesi Acarlı Mevkiinde toplamda 370 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Tahliye olan vatandaşlarımızın olası barınma ihtiyacı için toplamda 843 kişilik barınma tesisi planlaması yapılmıştır. Alınan tedbirler çerçevesinde yangın, şu an itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir. Yangın bölgelerinde gerekli tedbirler alınmış olup bölgelerdeki çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

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#Yangın#Orman Yangını#Mersin

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