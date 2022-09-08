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Alanya'da orman yangını

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#Antalya#Alanya#Orman Yangını
Alanyada orman yangını
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2022 09:37

Antalya’nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

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Alanya'nın Beldibi Mahallesi'nde saat 07.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Yangın bölgesine hemen müdahale ekipleri yönlendirildi. İlçe merkezine 70 kilometre uzaklıktaki yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Alanyada orman yangını

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından "Ormanın kahramanları Alanya'da meydana gelen orman yangınını kontrol altına almak için mücadele ediyor" açıklaması yapıldı.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ise yangına tüm hızla müdahale edildiğini belirtirken, kontrol altına alınmasının rüzgara da bağlı olduğunu söyledi.

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#Antalya#Alanya#Orman Yangını

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